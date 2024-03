Gareca sienta las bases de su nueva Roja: Brereton fuera por el idioma y Vargas de regreso por gusto del DT

No pocas dudas entre los especialistas deportivos e hinchas de la selección chilena dejó la primera convocatoria que ofreció este viernes el técnico Ricardo Gareca, quien para los partidos amistosos de este mes frente a Albania y Francia marginó de la Roja a Arturo Vidal, Gary Medel y Ben Brereton; y concretó el retorno de los históricos Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas.

Una mixtura entre experiencia y juventud que el nuevo estratego de la Roja fundamentó en temas físicos, de experiencia, dominio del idioma e incluso gustos personales.

En este último argumento, para validar las convocatorias de los otrora marginados Bravo, Isla y Vargas.

Los retornos de Ricardo Gareca para la Roja

“Claudio es algo que particularmente a nosotros siempre nos ha gustado. A pesar de que en este momento está siendo suplente en el Betis, vemos la posibilidad de poder tenerlo en estos dos partidos y evaluar un poco como está. En qué estado está, así es que esa es un poco la razón concretamente de su convocatoria. Porque está entrenando de formal normal y está yendo al banco en estos momentos”, aclaró el técnico respecto al portero.

Postura similar a la que entregó para justificar el llamado del lateral de Independiente, a quien aseguró venir “siguiendo” desde que llegó al club transandino.

“A Isla lo venimos siguiendo, yo particularmente en el fútbol argentino, y viene teniendo una regularidad”, señaló el deté, quien explicó que “dentro de la conversación que tuve, él nunca me manifestó que no tenga intenciones de estar en la selección”.

“Por el contrario, la verdad en la primer charla que tuvimos le dejé la inquietud mía de si estaba interesado en la selección o no, o si era un asunto terminado, que es un poco lo que le dije a la mayoría de los muchachos que me pude entrevistar con ellos. Entonces, a partir de ahí, él tenía todavía la ilusión de poder ser convocado y bueno, dado el rendimiento que está teniendo y que, bueno, siempre ha sido un jugador de nuestro agrado, vemos como una buena posibilidad para él y también para nosotros poder ver cómo está después de tanto tiempo”, explicó.

El gusto de Gareca por Eduardo Vargas

Aún más férrea fue la defensa de su convocatoria al actual delantero de Atlético Mineiro, de quien Gareca se confesó un seguidor de sus campañas pasadas en la Roja.

“Ustedes (periodistas deportivos) siempre tienen que considerar la actualidad del jugador, la vigencia del jugador y tienen que considerar el gusto del entrenador, también”, indicó el técnico, quien anticipó que en las próximas convocatorias se podrían dar casos como el de Vargas.

“Eso es algo que contra el gusto del entrenador también vamos a tener que luchar en ese aspecto, o vamos a tener que ponernos de acuerdo. Vargas es un jugador que me gusta y lo quiero. Pese al tema del tiempo (que no ha jugado en Brasil y en la selección), que lógicamente es algo para tener en cuenta, pero quiero verlo en estos dos partidos y tengo la opción de poder verlo”, aclaró.

📋✍️ Estos son los convocados por Ricardo Gareca para la Fecha FIFA de marzo ante Albania 🇦🇱 y Francia 🇫🇷. #SomosLaRoja pic.twitter.com/c3mFifIAks — Selección Chilena (@LaRoja) March 8, 2024

“Y también me interesa que lo vean, si se puede, para ver en qué estado está, cómo está, de qué manera. Los clubes también, porque también en cierta manera la selección trata de ver cómo están los jugadores y que también los vea la gente. Y en esta situación quisimos verlo. Sabemos que está sano, esencialmente, y que por distintas razones no es tenido en cuenta. Pero nosotros sí lo tenemos en cuenta, queremos verlo trabajar en el día a día y bueno, si se le da la posibilidad de poder jugar, a verlo en qué situación está”, explicó.

Marginado por idioma de la Roja

Respecto de las sonadas bajas en su primera lista, Gareca fue enfático en aclarar que si bien Vidal, Medel o Brereton por ahora están al margen de la Roja, en ningún caso su ausencia será definitiva.

“Lo de Ben es simplemente ver otras opciones, nada más. Nada en particular. Son decisiones que uno toma pero no tiene nada que ver él en su actualidad”, sinceró el entrenador, quien de entrada le pidió al chileno-británico un gesto de su parte para sumarlo al trabajo del seleccionado.

“Me gustaría sí, dentro de la conversación que tuve, que aprenda español. Creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años, yo creo que de la Copa América de Brasil, creo que él estuvo, porque a mí me ha tocado participar también en esa copa (como DT de Perú), y lo he visto en Chile”, dijo.

“Ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de estar en la selección, porque eso tiene mucho que ver con la convivencia, tiene que ver con el día a día. Entonces, transcurrido este tiempo me llamó la atención o nos llamó la atención que no hablara español bien, porque lógicamente representa a la selección. ¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No. Pero me gustaría que hable español. ¿Por qué? Porque lo considero fundamental para la comunicación, fuera del campo de juego, y dentro del campo de juego”, insistió.

“En la medida que yo vea que hay ese interés, por supuesto que el interés nuestro hacia él es permanente. Y eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en un futuro. Simplemente ahora, la decisión más que nada es esta. Pero él no está condicionado. Sí es algo que yo le manifesté a él personalmente, que me gustaría que hable español porque la comunicación en español con sus compañeros, conmigo, con el cuerpo ténico, con la gente, con el periodismo lo considero fundamental para estar en una selección. Entonces me gustaría en ese aspecto, sí ver una predisposición de parte de él para aprender español”, aclaró.

El caso Arturo Vidal

Con menos exigencias, Gareca expuso que la ausencia del King sólo pasaban por un tema físico, considerando las lesiones musculares del actual volante de Colo Colo.

“A Arturo lo hemos seguido. Ahora estaba con alguna molestia y quisimos, esencialmente, que él tenga el tiempo porque los partidos de la selección siempre son bien exigentes. Ahora no sé bien si él estará para el Superclásico, pero esencialmente no quisimos llevarlo porque viene arrastrando algunos inconvenientes. Siendo reemplazado”, contó Gareca.

“El otro día salió en el entretiempo, entonces, queremos que directamente él a través de algunos inconvenientes que viene arrastrando desde hace un tiempito logre en Colo Colo esa continuidad tan importante que tienen que tener los jugadores. Por lo menos para que abandone esa racha de molestias o de algún problemita que le impida estar prácticamente con normalidad”, señaló el estratego.

“No porque lo conozca en profundidad, sino porque lo conozco de cuando lo he enfrentado, y por referencias que tengo, en general él siempre quiere estar, y en general, es un jugador de mucho temperamento, que difícilmente diga no a estar presente o ser tenido en cuenta. A mí lo que me interesa es que los jugadores se puedan reponer totalmente, y que nosotros les podamos dar la tranquilidad de que puedan estar y recuperarse plenamente y verlos que puedan jugar 90 minutos, que puedan estar bien, y bueno, a partir de ahí tienen mejores opciones. El caso de él tiene que ver estrictamente para dejarlo tranquilo y que se pueda recuperar bien”, finalizó.