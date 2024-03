“El Superclásico del silencio”: revelan reunión clave por premios entre directivos de ByN y jugadores de Colo Colo

Los futbolistas de Colo Colo tendrán este lunes una relevante reunión con directivos de ByN de cara a intentar solucionar los problemas que las últimas semanas han tenido enfrentados a los deportistas con la concesionaria por los premios de Copa Libertadores.

Un conflicto que dio sus primeras señales en el empate de los albos ante Sportivo Trinidense (1-1), donde los jugadores no quisieron hablar con la prensa posterior al partido, como una muestra de su molestia con la dirigencia de ByN, y que este domingo se intensificó luego de la histórica derrota frente a Universidad de Chile (1-0) en el estadio Monumental.

La crisis interna de Colo Colo

Un nuevo desaire a los medios deportivos que tuvo su justificación no en el inesperado revés ante la U, sino que en los problemas económicos entre los futbolistas y los dirigentes.

“Malo me parece, porque no se debió llegar a este punto y esperemos que mañana (lunes) haya un directorio extraordinario para poder solucionarlo”, sinceró Aníbal Mosa, el mayor accionista de la concesionaria alba, y uno de los reconocidos rivales a la actual administración de ByN.

“Hay que llegar a un acuerdo. Espero que no sea muy difícil porque este tipo de cosas no debería ser tema 24 horas u horas antes de tener un partido tan importante (como el Superclásico)”, indicó el empresario sureño.

Arturo Vidal defiende al plantel

Cabe señalar que el pasado viernes, a pocos días del trascendental partido con la U, un grupo de futbolistas de Colo Colo, encabezados por su capitán Esteban Pavez, y sus compañeros Óscar Opazo, Vicente Pizarro y Arturo Vidal, tuvieron una reunión extraordinaria con los directivos de ByN, la cual no generó ningún acuerdo favorable para los deportistas, según consignó redgol.cl.

Ante, y luego de la dolorosa derrota ante los azules, fue que la dirigencia alba decidió realizar esta jornada una nueva reunión extraordinaria con los jugadores con el motivo de solucionar el tema de los premios, una crisis de la que este domingo comentó Arturo Vidal.