Vidal se desmarca de ser “mufa” de Colo Colo en derrota del Superclásico y se burla de hinchas de la U por festejos en Plaza Baquedano

Pese a la dolorosa derrota sufrida ante la U por 1-0 en el estadio Monumental, Arturo Vidal no tuvo problemas para burlarse este lunes de los hinchas del club universitario y asegurar en sus redes sociales que no es “mufa” de los albos luego del histórico revés en el reducto de Macul.

El King, uno de los principales focos de las críticas de mediáticos comentaristas deportivos tras el partido, debido a su bajo rendimiento en el clásico ante los azules, compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram una serie de publicaciones en las que mostró una fotografía de las celebraciones que un grupo de hinchas universitarios tuvo en la Plaza Baquedano.

El ninguneo de Vidal a la U

En la postal compartida por Vidal se puede apreciar a unos barristas azules apostados en la tradicional plaza del centro de Santiago, sin embargo, y dado el bajo número de ellos, el volante albo decidió agregar una serie de emojis de personas rodeando a los hinchas y unos emoticones de caras sonrientes, con una contundente frase: “Su mayor alegría es su mayor vergüenza”.

Para confirmar sus dichos, en otra publicación de la red social el mediocampista compartió el anuncio del partido del próximo miércoles (frente a Sportivo Trinidense), donde los albos se juegan su clasificación a la fase de grupos de Copa Libertados, con otra frase donde aseguró que aquel encuentro es “un partido de verdad”.

Arturo Vidal descartó ser la "mufa" de Colo Colo en el Superclásico. Fuente: Instagram @kingarturo23oficial.

“El miércoles se viene un partido de verdad. Vamos con todo, equipo”.

En la misma línea irónica, el jugador se desmarcó de los cuestionamientos de redes sociales por ser considerado como la “mufa” de Colo Colo en su histórica caída en el Monumental.

Lo hizo con una publicación de los títulos que ha conseguido en su carrera en clubes, donde aparte de los tres que obtuvo en su primer paso por el Cacique, celebró campeonatos con Juventus (7), Bayern Munich (6), Barcelona (2), Inter de Milán (3) y Flamengo (2).

“Mufa yo (emojis de caritas sonrientes). Y me faltan las dos con (la selección de) Chile, y todas las que ganaré con mi @colocolooficial”, finalizó.

Arturo Vidal publicó su troleo a los hinchas de la U en las historias de su cuenta de Instagram. Fuente: Instagram @kingarturo23oficial.

Arturo Vidal le respondió a los hinchas de la U en sus redes sociales. Fuente: Instagram @kingarturo23oficial.

Cabe recordar que una vez finalizado el Superclásico Vidal fue junto a Esteban Pavez de los únicos jugadores albos que hablaron con los medios deportivos.

“Si no sales campeón al final, no sirve de nada. Eso es lo que te exigen acá y a eso es lo que tenemos que apuntar. El camarín quedó triste, todos queríamos ganar este partido por ser un clásico y nos daba confianza para el miércoles, pero tendremos que ver el partido de nuevo para no cometer esos errores”, apuntó.