“Hoy es el mejor día para...”: amigo íntimo de Vidal se descargó contra Guarello y los demás críticos del King en el Superclásico

Juan Ramírez, reconocido amigo y preparador físico de Arturo Vidal, no soportó las críticas del medio deportivo al desempeño del King en el Superclásico y en sus redes sociales se fue con todo en contra del periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, exfutbolistas y entrenadores que cuestionaron el desempeño del volante de Colo Colo.

Sin evidenciar los nombres de aludidos, Ramírez publicó en sus redes sociales una sentida reflexión en la que dejó en evidencia su malestar por el menoscabo que sufrió su amigo en la histórica derrota ante la U, donde fue criticado por su bajo rendimiento y sus lesiones, que no le han permitido jugar habitualmente en el Cacique durante las últimas semanas.

La defensa a Arturo Vidal

Tanto, que en el caso de Guarello, el periodista aseveró en su streaming “La hora de King Kong” que Vidal “está lesionado”, y que por esa condición no debió haber jugado en el Superclásico.

En la misma línea, Gonzalo Jara apuntó en TNT Sports que “uno lo ve (a Vidal) y no es el mismo Arturo, no es el que contagia”, y no pocos especialistas (como Marcelo Vega o el propio Guarello) lo calificaron con notas que no superaron el 3,0 por su presentación en el estadio Monumental.

Recomendados

“Hoy es el mejor día para subir esta foto, como cuando subía fotos en Múnich, Barcelona o Milán, el orgullo que se siente ser parte de la historia de un deportista reconocido y respetado en el mundo entero. Sí, en el mundo entero, incluso en lugares donde no saben qué es Chile”, inició su publicación en Instagram Ramírez, quien acompañó su posteo con una reciente fotografía suya junto al actual futbolista albo.

“Chile, lugar donde un pseudoescritor mediocre de cuatro miserables libros, que con micrófono en mano habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad”, prosiguió el PF.

“Chile, lugar donde exfutbolistas hablan de ética y cuando jugaban era lo que menos tenían. Chile, lugar donde exentrenadores hablan frente a una cámara, explicando el fútbol y se olvidan del por qué están en un canal de televisión y no dirigiendo”, lanzó en contra de los excolegas del jugador.

“Chile, lugar donde los hinchas se olvidan que al final es fútbol y no es la vida. Chile, lugar del que hace algunos años se veía tu bandera recibiendo copas en las mejores ligas del fútbol”, finalizó.