“Parece un capricho de la autoridad”: directivos de Azul Azul reclaman por restricción de aforo en partidos de la U en el Nacional

La U recibirá este sábado a O’Higgins por el torneo local, y en dicho encuentro no podrá congregar a más de 40 mil espectadores luego de la decisión de la autoridad pública que hoy redujo en 35 mil personas el aforo para el duelo ante los rancagüinos en el Estadio Nacional.

Una decisión que tomó por sorpresa a los directivos de Azul Azul, Michael Clark y Cecilia Pérez, quienes manifestaron su molestia ante la baja del aforo.

La molestia de Azul Azul

“En las reuniones que se han sostenido (con las autoridades) es lo mismo de siempre, que no está el contingente de Carabineros suficiente para poder estar en un espectáculo con 43 mil hinchas que es lo que pedimos”, indicó Pérez, quien en conversación con emisorabullanguera.cl, avaló la teoría de “una agenda anti U”.

“Particularmente, por este evento cultural musical que hay este fin de semana, Lollapalooza, que lo advertimos hace un mes atrás y se ha ido cumpliendo. Entonces, pedimos que tengan informes técnicos, que se demuestre que es real o parece un capricho de la autoridad”, sostuvo la vicepresidenta de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Recomendados

La molestia de la exministra en el segundo gobierno del fallecido exmandatario Sebastián Piñera se sumó a su reciente incidente en el estadio Monumental, cuando apareció en el Superclásico con la camiseta de la U en las tribunas.

“Lo mío, más allá de personalizar, fue un descriterio más de un cumulo de decisiones que se han ido tomando y que a nosotros nos avala la tesis de que hay una agenda anti U. ¿En qué puede molestar esta polera? Que para mí es motivo de orgullo, que nadie me la va a hacer sacar. Insisto, la molestia es porque funcionarios de una de las instituciones del Estado estaban preocupados de mi polera, mientras estaban agrediendo a niños, insultando y escupiendo a mujeres, espectáculos de fuegos artificiales y bengalas que no son una falta para el 102, son un delito”, puntualizó.

Críticas por Registro Nacional de Hinchas

En la misma línea, pero apuntando sus críticas a la decisión de la Delegación Presidencial de la RM de no exigir el Registro Nacional de Hinchas en el encuentro frente a O’Higgins, Clark aseguró que “llama la atención que con mucha rapidez se diga que para todos los partidos clase A se va a tener que usar y luego es voluntario”.

“Será con 35 mil personas. No hace mención al Registro Nacional de Hinchas, lo que no deja de llamar la atención. No hay ninguna mención, no es obligatorio ni voluntario. Es un partido clase A, que es donde entendíamos que debía ser obligatorio para todos”, finalizó.