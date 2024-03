“De los mejores amigos que tengo en el fútbol”: mediocampista de Cobresal defiende a iquiqueño que le provocó una fractura de tibia

Nelson Sepúlveda, el mediocampista de Cobresal que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial el pasado fin de semana, luego de fracturarse la tibia de su pierna derecha en un fuerte choque con el defensor de Deportes Iquique, Joaquín Moya, aseguró este martes que la falta del iquiqueño “fue casual”.

“Con Joaquín somos muy amigos, fuimos compañeros en Deportes Melipilla durante tres años. Nos íbamos juntos al entrenamiento, nos concentrábamos en la misma pieza y nos juntábamos siempre. Tenemos una muy buena amistad y fue algo fortuito, y me tocó sacar la peor parte”, reconoció Sepúlveda en lun.com, quien por la gravedad del golpe deberá estar a los menos entre “tres o cuatro meses de recuperación”.

La amistad de Nelson Sepúlveda

Tan convencido está Sepúlveda de la inocencia de Moya, que el volante cobresalino reveló que apenas acabó el encuentro (su lesión se produjo en el décimo minuto de descuento del segundo tiempo), su amigo fue a visitarlo para pedirle disculpas por el golpe.

“Joaquín fue a verme de inmediato a la clínica. En la previa conversamos su buen rato. Antes del partido hablamos, quedamos de cambiar camisetas y el destino nos tenía preparada otra historia”, señaló.

“Todo lo que pasó queda dentro de la cancha, veo las imágenes y sé que todo fue casual. Es uno de los mejores amigos que tengo en el fútbol, compartimos mucho y en ese tiempo en Melipilla fortalecimos la relación”, agregó Sepúlveda.

No al bullying de redes sociales a Moya

“Cuando estaba con Joaquín en la clínica conversamos y me pedía disculpas, pero le dije que era algo del fútbol, fortuito, sé la calidad de persona que es y supe que lo estaban insultando. Nosotros sabemos cómo es la situación y subí una foto juntos a mi Instagram para que no le escriban cosas”, expuso el futbolista del club nortino, quien pidió no tomar represalias en redes sociales con Moya.

“Las redes sociales se prestan para tantas tonteras y afecta. Hay insultos gratis. Seguir dañando gratis es fácil, no se ponen en el lugar de otros y se aprovechan de cualquier error para agredir”, finalizó.