Marcelino Núñez celebra el resultado de sus prolongadas charlas con Ricardo Gareca: “Me voy contento por lo que plantea el profe”

Fue una de las figuras destacadas por los comentaristas deportivos, quienes enfatizaron en el positivo cambio que tuvo en los partidos amistosos frente a Albania y Francia, Marcelino Núñez, quien rubricó su buena actuación en ambos partidos con un golazo anotado a los vigentes subcampeones mundiales.

Principal responsable en este renacer futbolístico del formado en la UC en la Roja fue su nuevo entrenador, el argentino Ricardo Gareca, quien en palabras de Núñez mantuvo varias charlas en las que le entregó la confianza para desplegar su juego.

Las charlas de Marcelino con Ricardo Gareca

“El profe Gareca ha tenido hartas charlas conmigo. Cuando llegué a Italia, a Parma (para preparar el amistoso ante Albania), me dijo que me soltara, que me quería en una posición más suelto de 8 y que llegara de área a área. Gracias a Dios pude llegar y meter el gol”, explicó el mediocampista, autor del primer descuento de Chile en la derrota con Francia (3-2).

“Eso te da tranquilidad y confianza, lo que es fundamental”, agregó en lun.com. “Obviamente, es difícil para el Profe por el tema que tiene pocos días para prepararse. Nos dijo que nos soltáramos, que diéramos lo mejor y eso es lo que demostramos ahora en los dos partidos”, puntualizó.

La alegría de Marcelino, más allá del gol que le anotó a los galos, la evidenció al cerrar luego de varios intentos una serie de partidos jugando a un nivel competitivo.

La nueva imagen de la selección de Chile

“Estoy contento por el equipo y por el rendimiento. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, a los subcampeones del mundo. Jugamos de igual a igual. Estoy contento porque es lindo marcar con esta camiseta. Desde niño uno sueña con vestir la Roja y representar al país”, dijo.

“En el fútbol a veces no entra la pelota y lo que marca la diferencia son los goles. Me voy contento por lo que plantea el Profe, que es jugar de igual a igual, lo que se demostró contra Albania y ahora contra Francia. Como dije, jugamos de igual a igual. Tuvimos la pelota y generamos muchas ocasiones de gol”, agregó.

Marcelino Núñez anotó el primer gol en la derrota de Chile ante Francia por 3-2. Fuente: Instagram @laroja por Carlos Parra.

“En lo personal me voy contento, aunque tengo que seguir mejorando. Ahora en Norwich tengo que pensar positivo, porque estamos en zona de playoffs y el objetivo es llegar a la Premier League”, puntualizó.

“Siempre cuando vengo a la selección el ambiente es súper lindo. Lo que genera la ‘Generación Dorada’ para mí, como joven, es querer seguir mejorando y jugar en las grandes ligas, así que ese es mi objetivo y darle muchas alegrías al país con más triunfos”, finalizó.