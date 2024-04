“Eso es muy maletero”: Beausejour y Peric protagonizan duro encontrón en TV por defensa a gestión de Berizzo en la selección

La buena imagen que dejó la selección chilena en los dos primeros partidos amistosos disputados bajo el mando de su nuevo entrenador, Ricardo Gareca (triunfo frente a Albania y derrota con Francia), provocaron una tensa discusión entre los exfutbolistas Jean Beausejour y Nicolás Peric al recordar la gestión del anterior deté de la Roja, Eduardo Berizzo.

Y es que los magros resultados obtenidos por el extécnico de O’Higgins durante su mandato en la selección, junto al rendimiento en cancha que mostraron los seleccionados, fue el punto de quiebre entre los exjugadores, por estos días devenidos en comentaristas deportivos, quienes tuvieron visiones contrapuestas respecto del trabajo del entrenador.

La pelea por Berizzo en la Roja

“No era tan difícil”, comentó el exarquero en su espacio televisivo de ESPN, cuya apreciación contraria al trabajo de Berizzo en comparación al de Gareca no fue para nada compartida por Beausejour.

“Yo sé que es medio impopular ahora defender ciertas cosas, pero soy un defensor del trabajo de Eduardo Berizzo”, afirmó el formado en la UC, quien aseguró que Berizzo “es un técnico tremendamente profesional y decente”.

“Que las cosas no le salieron (a Berizzo), no le salieron. Pero no voy a comparar (con el trabajo de Gareca), eso es muy maletero. Yo por lo menos no soy así”, lanzó con firmeza el exmundialista de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Si bien no apuntó directamente a su colega televisivo, sus dichos obviamente incomodaron al talquino, quien no demoró demasiado en acusar que con sus dichos “me estás dejando mal porque dije que antes (Berizzo) los colocaba (a los jugadores) en otro lado”.

“Eso no quiere decir que esté juzgando el trabajo de Berizzo y no tengo dudas que es profesional, pero de eso consta estar sentado acá”, prosiguió su defensa Peric, quien insistió en que si bien sabe del profesionalismo del exdeté de la Roja, eso no lo inhabilita de cuestionar su deficitario trabajo al mando de la selección.

“Sé que es un gran profesional, no se le dieron los resultados, perfecto, pero se puede hacer un análisis por lo que fue, ésa es nuestra labor”, agregó.

Su argumento no fue compartido por Beausejour, quien le recordó a Peric su cuestionado “no era tan difícil”.

“Cuando se dice: ‘No era tan difícil’ hay una carga de peyorativo, cuando metes dos cambios para atrás pareciera que no, ahora suena más lindo. Cuando dices: ‘No era tan difícil’ ponerlos en el lugar, hay un dejo y no es tan fácil. Quizás estamos de acuerdo en el fondo, pero no estuvimos ahí”, cerró Beausejour.