“Hizo un partido bajísimo”: Pato Yañez y Rodrigo Sepúlveda valoran triunfo de Colo Colo pero critican el mal juego y rendimiento de Vidal

Pese al ajustado triunfo por 1-0 conseguido ante Cerro Porteño, que les permitió encaramarse hasta el primer puesto de su grupo en Copa Libertadores, los comentaristas Patricio Yáñez y Rodrigo Sepúlveda apuntaron sus críticas al mal juego mostrado anoche por Colo Colo y el bajo rendimiento de Arturo Vidal, entre otros jugadores albos.

Y es que el gol convertido en el tercer minuto de descuento por Lucas Cepeda no fue suficiente para que el exfutbolista y rostro de Mega dejaran de lado su preocupación por el rendimiento del cuadro albo, que en sus palabras consiguió un “resultado, obviamente positivo”, pero que no deja buenas sensaciones de cara a los próximos partidos del Cacique en la copa.

Las críticas a Colo Colo y Arturo Vidal

“Al final del partido uno puede sacar conclusiones de que el resultado, obviamente que es positivo, por una cuestión (...) Pancho (Sagredo) lo planteaba. ‘Juego mal y gano, y juego bien y pierdo’. Esa es una cuestión que posiblemente el hincha lo firma, pero no jugó bien Colo Colo porque la planificación que tenía (Jorge) Almirón (deté) y el funcionamiento nunca se cumplió”, cuestionó Yáñez en su plataforma de ESPN Chile, quien apuntó al King como uno de los futbolistas de menor rendimiento en cancha.

Vidal corrió mucho más de lo que tendría que haberlo hecho — Rodrigo Sepúlveda

“Colo Colo no tuvo profundidad, Colo Colo no ganó los duelos. Vidal hizo un partido bajísimo, lo que uno esperaba en la recuperación física, que la puede tener, que coincido (con los demás panelistas), pero lo que uno espera de Vidal, que aporte en Colo Colo, no lo tuvo en el día de hoy”, afirmó.

“Luego, el segundo tiempo, cuando ya de alguna manera se cansa o plantea el partido unos metros más atrás, Colo Colo comenzó a tener y a jugar con cierta tranquilidad en terreno de Cerro Porteño, pero yo no creo que, y más allá de lo que puedan declarar los técnicos, los jugadores, que evidentemente el resultado les hace un giro, un cambio a lo que jugó, pero el jugador sabe cómo jugó, si lo hizo bien o mal. Colo Colo no hizo un buen partido”, cerró.

Colo Colo no tuvo profundidad, Colo Colo no ganó los duelos. Vidal hizo un partido bajísimo — Patricio Yáñez

Su postura fue similar en el caso de Sepúlveda, quien si bien celebró en el streaming de su canal Youtube la victoria alba, no tuvo reparos en apuntar al esquema propuesto por el entrenador albo, y el bajo nivel mostrado por el King y Carlos Palacios.

“Creo que se demoró y harto. Para mí, Bolados tuvo que haber entrado en el segundo tiempo o por Palacios en el inicio (del partido); lo de Damián Pizarro por Paiva no sé si yo lo hubiera hecho; y el de Cepeda por Vidal (...) no sé si era por Cepeda el ingreso, pero Almirón le pegó de una, porque sabe que está prendido”, apuntó.

“No encuentro que Palacios haga una gran diferencia, es un buen jugador, pero no hace un gran diferencia. ¿Para qué me van a hacer hablar de nuevo de lo mismo? Si siempre les comento lo mismo”, prosiguió.

“Vidal corrió mucho más de lo que tendría que haberlo hecho. Si se ordena más, a lo mejor le toca menos desgaste”, finalizó.