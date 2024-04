“Un rumor que no es”: Medel dice no haber peleado con cuerpo técnico de Chile tras ser marginado de la nómina de Gareca

Gary Medel aprovechó este lunes su visita al plantel de Colo Colo en Río de Janeiro, donde el Cacique jugará mañana por Copa Libertadores ante Fluminense, para desmentir las informaciones de prensa que dieron cuenta de una eventual pelea del jugador de Vasco da Gama con el cuerpo técnico de la selección chilena por no haber sido llamado a la primera nómina de Ricardo Gareca.

Medel, que llegó hasta la concentración de Colo Colo en la urbe carioca para intercambiar camisetas de su equipo (Vasco) con algunos futbolistas albos, como Brayan Cortés, Arturo Vidal, Óscar Opazo y Esteban Pavez, insistió en que nunca se ha enfrentado al cuerpo técnico del actual deté de la Roja por su marginación en los partidos amistosos frente a Albania y Francia.

Espero que no digan más mentiras porque el público lee y se crea un rumor que no es — Gary Medel

La defensa de Gary Medel

“Siempre estoy trabajando, siempre, para un nuevo llamado. Estoy con las mismas ganas de siempre. Son decisiones del cuerpo técnico y es respetable. Se respeta todo. Voy a entrenar y jugar siempre para representar a mi país”, indicó el formado en la UC, quien de todas maneras reconoció haber quedado sorprendido al no ser convocado por el estratego argentino.

“Me sorprendió que no me llamaran, porque hace 17 años que voy a la selección”, dijo a la salida del hotel donde concentran los jugadores de Colo Colo.

En esa línea, Medel también aprovechó de desmentir la que, a su juicio, fue una “información falsa” entregada hace unos días por la periodista de TNT Sports, Verónica Bianchi, quien acusó al defensor chileno de haber protagonizado “una pelea con el cuerpo técnico de Ricardo Gareca”.

“Lo que dijo Verónica, de TNT Sports, que tuve conflicto con el cuerpo técnico, es mentira. Espero que no digan más mentiras porque el público lee y se crea un rumor que no es. Espero que se informen bien, porque no es como dice ella”, aseguró el jugador de Vasco da Gama, quien sobre el final de su breve conferencia valoró el buen rendimiento de la Roja en sus dos amistosos de la pasada fecha FIFA, y el buen inicio del proceso liderado por Gareca.

“Me gustó el rendimiento, hicieron dos grandes partidos. Sé que Albania juega Eurocopa. Lo hicieron bien, hubo jugadores a buen nivel. Estoy contento por mis compañeros, por Darío (Osorio), Marcelino (Núñez), hay muchos que merecen una oportunidad”, puntualizó.