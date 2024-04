Informe arbitral revela inusual amenaza de Vecchio tras ser expulsado ante la U: “Si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa”

Un lapidario informe arbitral, que bien podría costarle una suspensión de varias fechas, fue el que se conoció este martes entregó el juez Diego Flores por los incidentes del partido entre Universidad de Chile y Unión Española, donde Emiliano Vecchio fue expulsado al finalizar el duelo luego de sus airados reclamos por un supuesto penal no cobrado en su contra.

El reclamo del mediocampista argentino llegó sobre el final, cuando en una polémica jugada en el área de la U reclamó haber sido víctima de una falta penal que ni siquiera fue consultada por el VAR.

Las amenazas de Emiliano Vecchio

“El penal es claro, es una patada abajo, me pega, siento el contacto, obviamente me caigo. Ni se revisó, ni nada, así que nada, bueno, todo el mundo lo vio”, se quejó Vecchio, quien al finalizar el partido, con el triunfo de la U ya sentenciado (1-0), denunció a Flores de reconocer que se había equivocado al no sancionar la falta.

“Dijo que hubo un contacto, que había sido penal. Pero bueno, ya era tarde, ya había terminado el partido. Ya había cobrado todas las divididas para Universidad de Chile (...) eso se lo dijo a un dirigente y a una persona del cuerpo técnico”, acusó el argentino.

Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mie***, nos robaste — Emiliano Vecchio

Sin embargo, y luego de revelarse este martes el informe de Flores, se conoció otra parte de aquel diálogo que se dio entre el árbitro y Vecchio al finalizar el partido en el estadio Santa Laura.

“Nos cagaste, son unos malos de mie***. Eres un canchero de mie***, nos robaste”, acusó Flores que le dijo el argentino luego de su expulsión, quien incluso tuvo palabras para el cuarto árbitro, Héctor Jona: “¿Qué le dijiste cagón de mie*** para que me echara?”.

Diego Flores expulsa a Emiliano Vecchio. Fuente: Captura de pantalla de la transmisión del partido entre Universidad de Chile y Unión Española, en TNT Sports.

Otra parte del violento diálogo, enfatizó el informe del árbitro, incluyó incluso amenazas de agresión por parte del futbolistas al juez.

Emiliano Vecchio y el árbitro Diego Flores. Fuente: Captura de pantalla de la transmisión del partido entre Universidad de Chile y Unión Española, en TNT Sports.

“Te crees muy canchero. Si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mie***. Nos robaste (...) sale afuera. ¿No eres tan canchero? ¡Ven! Aquí te espero, ladrón de mie***”, declaró Flores en su reporte, el cual será la base para que el Tribunal de Disciplina defina el número de fechas de suspensión que deberá cumplir el jugador hispano luego de su airada reacción en la derrota ante la U.