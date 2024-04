“No se casa con nadie”: revelan los motivos de Ricardo Gareca para mantener fuera de la selección a Gary Medel

Aunque fue enfático este lunes para señalar que en su marginación de la selección chilena nada tuvo que ver una eventual pelea con un integrante del cuerpo técnico de la Roja, lo cierto es que la ausencia de Gary Medel en el inicio del proceso liderado por Ricardo Gareca sigue siendo tema de interés en el medio deportivo, que esta jornada aportó con una serie de antecedentes que explicarían su marginación del Equipo de Todos.

En un extensa nota publicada por latercera.com se detallan los motivos que habría tenido el actual entrenador de la selección para dejar fuera de su primera nómina al actual defensor de Vasco da Gama, cuyo futuro en el proceso de Gareca dependería de una serie de factores ajenos al futbolista formado en la UC.

Un camarín sin Gary Medel

“Que no esté convocado, no significa que no pueda estar a futuro. Estos son los considerados para esta lista nada más. Gary (Medel) se mantiene. No le he asegurado nada a nadie”, señaló en su conferencia posterior a la convocatoria el deté argentino, quien en aquella ocasión no tuvo problemas en reconocer que su inesperada decisión podría generar “conjeturas por analizar”.

“El análisis nuestro es simple, queremos ver otras opciones en este momento. Tiene más de 100 partidos internacionales. Yo sé que cuento con ellos”, enfatizó.

Ese argumento, indica el medio nacional, es el que Gareca ha mantenido a firme en la Roja de su trabajo anterior en el seleccionado de Perú, donde “tuvo que realizar una transición similar y prescindió de figuras como Jefferson Farfán”.

Por ello indican que el futuro de Medel podría seguir un camino similar al del goleador incaico, tal como acotenció con Arturo Vidal, de quien Gareca también adelantó que no está fuera del proceso, pero que deberá estar en condiciones físicas óptimas para sumarse a futuro al plantel chileno.

Y todo eso, a pesar de las constantes declaraciones que tanto Medel como el King han dado a los medios de prensa, en las que no han dejado de señalar su deseo de volver al seleccionado.

“A Gareca no le intimidan este tipo de mensajes por la prensa. El argentino toma decisiones según lo que estima mejor para la selección”, indica el medio, que valida sus dichos en lo que la interna de Pinto Durán afirma respecto de la personalidad y liderazgo del transandino.

“Él no se casa con nadie. Puede ser que más adelante que lo llame (a Medel), pero hoy no está en sus planes”, detallan desde el entorno que rodea al entrenador de la Roja, quien más allá de las polémicas, tendría argumentos futbolísticos sólidos para descartar un pronto regreso del defensor.

Los motivos de Ricardo Gareca

Y es que según señala el medio nacional, Gareca “prefiere defensores centrales más altos” que Medel. Incluso, de la nómina que estuvo frente a Albania y Francia, tan sólo Paulo Díaz “mide menos de 1,80 metros”, siete centímetros más alto que los 1,71 metros del jugador de Vasco.

El otro motivo relevante a la hora de conformar el grupo con el que buscará clasificar al Mundial de 2026 y realizar una campaña aceptable en la próxima Copa América, tiene que ver con “la recomposición de los liderazgos en el vestuario de la Roja”.

“El Tigre es amigo de los vestuarios armónicos, alineados detrás de un objetivo común y con referentes que se cuadren dentro de esa lógica. Tal como en Perú y en el resto de los equipos que ha dirigido, si bien admite y respeta la existencia de líderes, en la Roja busca mantenerles a raya”, cuenta latecera.com, que pone en el listado del argentino a las figuras de Claudio Bravo y Alexis Sánchez como el contrapunto de lo que sucedió con la Roja de Eduardo Berizzo, donde Medel y Vidal fueron los líderes de su frustrado proceso clasificatorio.