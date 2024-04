“En dos semanas ya estaba hablando”: Pinilla le entregó a Ben Brereton su infalible receta para aprender otro idioma

Mauricio Pinilla sacó esta semana del baúl de los recuerdos todo su repertorio políglota para darle una mano al delantero chileno-británico Ben Brereton, quien está abocado a la tarea de aprender prontamente el idioma español para cumplir con el requisito que el deté de la Roja, Ricardo Gareca, le impuso para futuras convocatorias a la selección nacional.

Fue en su plataforma de comentarista en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, donde el retirado futbolista nacional y exseleccionado en el Mundial de Brasil 2014 dio cuenta de la estrategia que utilizó en el extranjero para aprender rápidamente varios idiomas, como el italiano e inglés, al jugar en las ligas peninsular y escocesa.

La receta de Mauricio Pinilla

“Aprendí italiano a la fuerza, en dos semanas ya estaba hablando”, recordó Pinigol, quien aseguró que por ese tiempo en Italia “le metí todo el acento”.

“Encima, tuve la suerte que llegué al Chievo Verona y no había ningún compañero de habla hispana”, contó.

Recomendados

Hablábamos todo en italiano y ahí fui aprendiendo, en dos semanas ya hablaba — Mauricio Pinilla

“Estaba Amauri, un brasileño. Ya llevaba seis años en Italia. Me concentraba con él y me dijo: ‘¿Te hablo en portugués o en italiano? Yo le dije en italiano. Hablábamos todo en italiano y ahí fui aprendiendo, en dos semanas ya hablaba”, sinceró.

Aclarando que “tengo facilidad con los idiomas”, Pinilla también dio algunas pistas a Brereton en la emisora radial para aprender pronto a hablar español.

“También pude aprender inglés, no soy especialista, pero tuve que aprenderlo a la fuerza también porque me quedé solo en Escocia (jugó en Heart). Para hacer todas mis cosas y trámites”, apuntó el exfutbolista, quien también aplicó su estrategia de hablar todo el día el idioma nativo con colegas que no eran británicos.

También pude aprender inglés, no soy especialista, pero tuve que aprenderlo a la fuerza también porque me quedé solo en Escocia — Mauricio Pinilla

“Ahí tenía dos compañeros portugueses. Quedamos de acuerdo en hablar dentro de la cancha y en el camarín en inglés, incluso entre nosotros, y fuera de la cancha hablábamos en español o portugués”, prosiguió Pinilla, quien en su paso por Portugal (Sporting de Lisboa) ya era un experto para dominar los idiomas.

“En Portugal aprendí portugués. Y en los clubes nos hacían clases del idioma, dos o tres veces a la semana”, concluyó.