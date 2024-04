“Aún más firme con la motivación de todos ustedes”: Poulette Cardoch agradece apoyo de sus seguidores tras fallo a favor de Ximena Restrepo

Asegurando que sigue adelante “aún más firme” gracias al apoyo de sus seguidores, la velocista chilena Poulette Cardoch, se refirió este miércoles 17 de abril al fallo que entregó el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), que declinó la denuncia por maltrato y discriminación que realizó junto a su compañera Berdine Castillo contra la vicepresidenta de World Athletics, Ximena Restrepo, y el entrenador Marcelo Gajardo.

La denuncia fue realizada luego de la polémica por el equipo femenino de la posta 4x400 de los Juegos Panamericanos, donde Cardoch y Castillo acusaron haber sido perjudicadas a favor de otras corredoras. Sin embargo, el CNAD rechazó la denuncia argumentando que las pruebas no eran suficientes.

En ese sentido, y luego que pasaran algunos días del fallo, la velocista usó su cuenta en Instagram para referirse indirectamente al hecho y agradecer especialmente a quienes no la conocen y le enviaron apoyo para seguir adelante con su carrera.

“Agradezco infinitamente”

Así, Poulette Cardoch partió su mensaje señalando que “por más que los días pasen, agradezco infinitamente las muestras de respeto, afecto y cariño de quienes me conocen y de quienes no”.

Luego agregó que “estoy volviendo a darle foco a mis objetivos deportivos, a mis próximos logros y a la fuerza para enfrentar las irregularidades, injusticias y sinsabores que trae el deporte”.

Finalmente, puntualizó agradeciendo “a todos y a todas que, de todas las formas posibles, me han apoyado en este camino y no me han dejado de alentar, incluso, en las redes sociales. Como siempre he dicho: seguimos y aún más firme con la motivación de todos ustedes”.

Tras la decisión del CNAD, Ximena Restrepo señaló que “me dejé llevar por las emociones”, mientras que rechazó haber insultado a las atletas previo a la competencia de relevos 4x400 en Santiago 2023.

