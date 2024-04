Borghi desmiente a Guarello y descarta contactos con Mosa para ser gerente deportivo de Colo Colo: “Todo el mundo empezó a llamarme”

Claudio Borghi desmintió las informaciones que hace unos días entregó el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en la previa a la elección de Aníbal Mosa como presidente de ByN aseguró que el empresario pesquero llegaría a la testera de la concesionaria que administra a Colo Colo con el argentino como su flamante gerente deportivo.

PUBLICIDAD

Fue en su plataforma del programa “Deportes”, de radio Agricultura, donde Guarello expuso que “la noticia sorpresiva es que Aníbal Mosa está negociando con Claudio Borghi para gerente deportivo”, en reemplazo del actual directivo José Daniel Morón.

Las versiones de Juan Cristóbal Guarello

“Hace una semana está negociando con él, de ahí a que Borghi diga que sí o diga que es verdad (...) pero el nombre uno de Aníbal Mosa es Claudio Borghi (...) es la intención que tiene Mosa, tiene muy buena relación con el representante de Claudio Borghi, ve que puede revivir cierta mística que hubo el 2026, pero es intención de Mosa. De ahí a que se concrete (...) pero me llegó del entorno cercano de Mosa”, afirmó el periodista, quien aclaró que tal contratación podría darse “a fin de año”.

Recomendados

Lo entiendo, tiró una información, pero te mete en un problema grande, porque empiezan a llamar y a especular cosas que no corresponden — Claudio Borghi

“Quiere impactar Mosa, porque si va a volver a más de lo mismo. Pero lo de Borghi puede ser a final de año, Morón tiene contrato hasta fin de año y sacarlo ahora con un técnico como (Jorge) Almirón no es tan fácil hacerlo. Pero ahí Mosa se proyecta a largo plazo y en una de esas su intención es tener a Borghi como gerente técnico”, aseveró.

Precisamente de esta información fue que el exdeté de Colo Colo habló en su espacio del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, donde dejó en claro que él nunca ha tenido acercamientos con el nuevo presidente de ByN para asumir ese cargo.

La respuesta de Claudio Borghi

“Para mí fue un problema, porque todo el mundo empezó a llamarme, a preguntarme. Incluso mi hijo me dice: ‘¿Estás hablando con Mosa?’ No, nada”, afirmó el ahora comentarista deportivo y exseleccionador de la Roja, quien incluso reconoció que tuvo que llamar al propio Morón para dejarle en claro que no tiene intenciones de dejarlo sin trabajo en el Cacique.

La nueva era de Aníbal Mosa en la presidencia de ByN llegó de la mano con promesa de refuerzos de categoría para Colo Colo https://t.co/aO5oLbwgJ4 — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) April 29, 2024

“Es un problema. Incluso tuve el atrevimiento de mandarle un mensaje al Loro Morón, que si bien no soy íntimo amigo del Loro, hay una relación, diciéndole: ‘Daniel, no tengo nada que ver en este rumor que está saliendo’”, insistió Borghi, quien evidenció su molestia por la información que entregó Guarello.

“Cristóbal tiró con toda seguridad que yo me sorprendí. Habré estado curado digo. Lo entiendo, tiró una información, pero te mete en un problema grande, porque empiezan a llamar y a especular cosas que no corresponden”, cerró.