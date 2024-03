Guarello valoró castigo a Colo Colo y cuestionó a ByN por no identificar a sus barristas violentos: “No han hecho nada”

Si bien aclaró que entiende que tras el fallo del tribunal disciplinario de la ANFP, de prohibir el ingreso al estadio a 12 mil personas que estuvieron en el sector de la Garra Blanca durante la final de la Supercopa, miles de seguidores del Cacique fueron erróneamente sancionados, el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello valoró esta tarde la sanción en contra del Cacique, y apuntó sus cuestionamientos a los dirigentes de ByN por no identificar a los responsables de los incidentes en el Estadio Nacional.

El periodista dejó en evidencia su postura durante la emisión del programa “Deportes”, de radio Agricultura, donde aseguró que este fallo llegó por la necesidad de la ANFP de “sentar un precedente” respecto de la postura del ente rector del fútbol chileno a los últimos -y variados- episodios de violencia ocurridos en diversos estadios del país.

El castigo a Colo Colo

“Acá hay un tema de sentar un precedente y que la misma gente empiece a colaborar, separarse y desmarcarse de una vez por todas de estos barristas. No digo que se desmarquen de los cánticos ni de los lienzos del club, sino que de los violentos”, reflexionó Guarello, quien tras ello cuestionó la actitud casi paternalista del club albo con los barristas de la Garra Blanca.

“¿Cuáles han sido las señales que ha dado Colo Colo? Colo Colo no ha hecho nada (...) estos son los tipos que hay que sacar, y el día que se identifique y se saque a estos compadres no vas a necesitar rejas ni tratarlos como ganado. Pero los clubes no ayudan”, insistió el periodista.

Respecto de los afectados por el ejemplificador castigo, miles de ellos ajenos a los autores materiales de los desórdenes de la pasada final de la Supercopa entre los albos y Huachipato, Guarello apuntó que “eso al tribunal no le compete”.

“Al tribunal le presentan pruebas y hace su consideración. Si Colo Colo hubiese presentado una lista con los 14, 18, 25 ó 50 hinchas que ingresaron a la cancha, castigaban a esos. Pero si la prueba de Colo Colo fue victimizarse y victimizarse, excusándose que no organizaron el partido, okey”, continuó.

“Y a Colo Colo no le redujeron el aforo, le dijeron que la gente que va a la Garra Blanca no puede ir al estadio. ¿Qué no fueron todos? Bueno, la gente que va a ese sector y se identifica con la Garra Blanca”, aclaró.

“Si Colo Colo presentaba una lista, pidiéndole las cámaras a Carabineros con los identificados. Si la respuesta es sacarse el sombrero porque la Garra Blanca ayudó en los incendios (...) ese es el discurso de Colo Colo”, finalizó.