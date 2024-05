Hinchas de Coquimbo celebran éxito en cirugía realizada a su técnico Fernando Díaz: “¡A seguir con fuerza y coraje, Profe!”

Con alivio y alegría reaccionaron este miércoles los hinchas de Coquimbo Unido luego que el club confirmara esta mañana en sus redes sociales el éxito en la cirugía realizada ayer al entrenador del equipo, Fernando Díaz, a quien por su neumonía debieron drenarle “líquido pleural residual”.

Fue el cuadro pirata el que entregó la buena noticia a sus seguidores de la red social X e Instagram, asegurando que la “evolución” postoperatoria del entrenador resultó ser del todo “satisfactoria” dada la severidad de su cuadro de neumonía.

La operación de Fernando Díaz

“La evolución de nuestro director técnico, Fernando Díaz, respecto a su neumonía ha sido satisfactoria. Ayer martes 30 de abril, y de forma programada, el entrenador se sometió a una intervención en la que se drenó el líquido pleural residual de la ya referida neumonía”, informó la institución nortina.

“El procedimiento fue un éxito y don Fernando se recupera sin conflictos posterior a la intervención quirúrgica en el servicio de Cirugía del Hospital San Pablo de Coquimbo”, recalcó el área médica del club.

Su reporte médico rápidamente provocó una decena de reacciones en las plataformas digitales, donde fanáticos del equipo pirata evidenciaron su satisfacción por el resultado de la cirugía a Díaz.

“Nanosex si lees esto, el puerto te espera en la banca. Recupérate pronto”; “Aguante profe”; “Métele Nano, fuerza y coraje”; “Aguante nuestro MasterClass”; “Profe, que le siga saliendo bien todo su tratamiento y recupere su salud, mucha fuerza y bendiciones querido profe”; o “Pronta recuperación al capitán del barco pirata”, que se multiplicaron en los comentarios de las publicaciones de Instagram y la red social X.

Opens in new window El parte médico de Fernando Díaz respecto de su cirugía fue publicado esta mañana en las redes sociales de Coquimbo Unido. Fuente: X @coquimbounido.

Ya en las horas previas a su intervención de este martes, el propio entrenador había adelantado los alcances de la cirugía por “un pequeño derrame que tengo en el pulmón”.