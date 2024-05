“No tengo la necesidad”: Bravo pone de ejemplo experiencia de Vidal en Colo Colo para sincerar que no jugará en Chile

Si bien Claudio Bravo finaliza a mediados de este año su contrato con Betis en España, tiene claro que su futuro en el fútbol profesional estará muy alejado de un retorno a la liga chilena.

Esto, luego de revelar en una entrevista con Canal 13 que no está en condiciones de soportar “las críticas ajenas”, que aseguró haber visto en el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo.

El incierto destino de Claudio Bravo

La posibilidad de rubricar su carrera deportiva en el país es algo que el arquero de 41 años indicó no le seduce demasiado, principalmente por el costo emocional que podría sufrir su familia ante posibles cuestionamientos de hinchas como del medio especializado local.

“Uno ve la carrera de Arturo (Vidal), jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen; que a la primera le enrostren mil cosas porque en otro país eso no sucede”, señaló Bravo en el programa “Generación Dorada”, de la señal de Andrónico Luksic.

Y es que las descarnadas críticas que ha recibido el King desde su arribo al Monumental han calado hondo en el capitán de la selección, quien aseveró en la entrevista que “si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas”.

Lejos de Chile

“No quiero vivir esa otra película”, dijo Bravo, quien expuso que esta decisión llega a estas alturas de su carrera, ya que “mi futuro no me preocupa en lo absoluto”.

“La inquietud viene más de lo externo por lo que venga en adelante, pero yo he intentado hacer las cosas de buena manera y he tenido cierto grado de fortuna. Eso me genera cierta tranquilidad en esta etapa laboral”, aseveró el guardameta, quien hasta el momento no ha “querido ver ni escuchar propuestas”, para dedicarse en un ciento por ciento a su ciclo en Betis.

“No tengo algo claro. En unas pocas semanas más me tocará terminar mi contrato con Betis y quiero que termine todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera”, dijo.

“Si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta”, sentenció.