“Tranquilos”: Guarello responde a brutal troleo y memes de seguidores por anunciar a nuevo sponsor en su streaming

Juan Cristóbal Guarello debió salir al paso en su programa “La hora de King Kong” a la avalancha de críticas y de memes que publicaron de él en redes sociales luego de anunciar en su streaming la llegada de un nuevo y polémico sponsor.

El periodista deportivos, que en los inicios de su espacio en Youtube había manifestado su rechazo a las casas de juegos virtuales que han llegado al país, promoviendo “la responsabilidad financiera por sobre las apuestas”, sorprendió a sus fanáticos en su emisión dominical al confirmar que Coolbet se sumaba a sus auspiciadores.

Las críticas a Juan Cristóbal Guarello

Su anuncio no dejó indiferente a ninguno de sus seguidores, quienes tanto en los comentarios de la transmisión de su canal Youtube, como en la red social X e Instagram, lo criticaron y le dedicaron decenas de memes por sumar a la polémica casa de apuestas a “La hora de King Kong”.

No muchachos, no vamos a tener ningún oso acá — Juan Cristóbal Guarello

“A Guarello se le cayó la careta”; Guarello a Viña”; “Se convirtió en e perkin de las casas de apuestas”; “Mejor ser siempre un vendido que dárselas de purista y después venderse”; “¿Cómo pudiste Guarello? Yo no pondría mi nombre en un producto tan malo”; “Guarello se dio una voltereta a lo Boric y ahora tiene a Coolbet de auspiciador en su programa, impresentable”; o “Así nomás con el chanta de Juan Guarello”, fueron algunos de los cientos de comentarios que sumó el periodista deportivo, tendencia en X por varias horas.

Juan Cristóbal Guarello. Fuente: Captura de pantalla del programa "La hora de King Kong", del canal Youtube del periodista Juan Cristóbal Guarello.

Ante la avalancha de críticas en línea, al periodista no le quedó otra que explicar el arribo de la casa de apuestas a su streaming, la cual aseguró que no incidiría en sus comentarios y críticas a ese tipo de negocios en el deporte.

“No muchachos, no vamos a tener ningún oso acá. Tranquilos, no vamos a tener ningún osito acá. ¡No! Si es una mención nomás”, se defendió el periodista, quien para dar cuenta de su compromiso con sus seguidores, no dudó en señalar que de la lista provisoria de la selección chilena entregada por Ricardo Gareca para disputar la Copa América, quedarán marginados del torneo Gary Medel y Arturo Vidal, jugadores representados por Fernando Felicevich, uno de los personajes más criticados por el periodista.

