Christiane Endler reconoce que “haber dejado la selección” le permitió recuperar su nivel de cara a la final de la Champions

Christiane Endler se prepara junto a su equipo, Olympique de Lyon, para disputar este sábado una nueva final de la Champions League femenina frente a Barcelona, un partido al que la arquera chilena llega motivada por haber recuperado un gran nivel luego de haber decidido renunciar a la selección nacional para “dedicarme un poco más a la Tiane futbolista y persona”.

PUBLICIDAD

La mejor y más laureada futbolista nacional reconoció esta semana, y en un medio deportivo español, los beneficios que le ha traído su decisión.

La renovada Christiane Endler

“Haber dejado la selección me permite tener una mejor recuperación, sin tanto viaje, y poder dedicarme un poco más a la Tiane futbolista y persona. He logrado volver al nivel que esperaba y espero tenerlo en la final”, sinceró Endler en marca.com, medio en el que aseguró que en la definición del mejor equipo femenino del continente “no creo que haya favoritos”.

Haber dejado la selección me permite tener una mejor recuperación, sin tanto viaje — Christiane Endler

“Veo a los dos con las mismas chances de ganar. Las veces que nos hemos enfrentado nos hemos impuesto, pero sabemos que será un partido difícil. Creo que el que esté mejor y haga mejor las cosas será quien se lleve la victoria”, indicó Christiane, quien más allá del resultado que obtenga en la final (que ya ganó en la temporada 2021-22), asume que este “ha sido un buen año”.

“Me he sentido muy bien y, aunque cuando juegas en equipos como Lyon o Barcelona las oportunidades de demostrar en qué condiciones estás no son muchas, creo que en los últimos partidos he podido demostrar mi nivel y confianza”, agregó la arquera, quien descartó una pronta salida del club francés, ni siquiera tentada por jugar en la liga estadounidense de fútbol femenino.

“Yo acabo de renovar tres años porque en Lyon estoy muy feliz, muy cómoda. Aquí encontré un hogar y una familia y no tengo en vista irme de acá por los menos en los próximos tres años”, finalizó.