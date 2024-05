Valdivia se pone de ejemplo a Nico Castillo para aconsejarle por gestos obscenos a hinchas de la U: “No me siento orgulloso”

Jorge Valdivia reaccionó esta tarde a los gestos obscenos que Nicolás Castillo le hizo a hinchas de la U luego del triunfo de la UC en el clásico universitario, y si bien criticó al delantero cruzado, lo hizo aconsejándolo desde su propia experiencia en polémicos episodios como futbolista activo.

Fue esta tarde, en el programa “Los tenores”, de radio ADN, donde el Mago mostró su versión más empática con el jugador estudiantil, a quien le dio una serie de consejos desde la vereda de quien los cometió en sus primeros años en el fútbol profesional.

El empático consejo de Jorge Valdivia

“Yendo a lo que mas les interesa, la polémica de Nico Castillo. Son actitudes que uno no las comparte”, inició Valdivia, quien antes de defenestrar al jugador de la UC por su comportamiento posterior al clásico, explicó que “yo también las hice cuando fui joven, estando en Colo Colo, me acuerdo, de las cuales hoy no me siento orgulloso”.

Él nos dijo que en Necaxa estuvo a punto de perder la vida. Debiese aprovechar cada oportunidad, cada partido, para disfrutar y no para caer en estas situaciones de polémica — Jorge Valdivia

“Estuvo de más, y es una pena porque cuando a Nico Castillo en Católica le dieron como la oportunidad; es medio feo decir ‘la oportunidad’, porque al final Católica no estaba obligado a abrirle las puertas al Nico Castillo y él, de cierto modo, con su entrega quizás; su profesionalismo, quizás; con su disciplina, quizás; y su buen comportamiento con sus compañeros, que lo declaró Tiago Nunes, dice que lo sorprendió porque el Nico tenía buenas actitudes dentro del plantel, pero sin duda que esto no le aporta en nada a su carrera”, expuso Valdivia.

“Al final, cuando uno deja de ser jugador y mira hacia atrás, a uno siempre le gustaría ser recordado por goles, por las medallas, por los títulos, por el compañerismo que tuvo, por las amistades que genera durante años en las instituciones por las cuales pasa, pero no ser recordado por estas cosas”, agregó el panelista del programa radial, quien afirmó que “en lo personal, no me gusta cuando soy recordado cuando se va a jugar la Copa América, y de lo primero que se habla es de Puerto Ordaz y esas cosas, y esas indisciplinas por las cuales yo pasé”.

“Entonces, ahí es donde yo apunto, de que no me siento orgulloso ni me gusta volver a verlas. Creo que Nico no es un niño, es grande, es adulto, tiene familia, tiene su hijo. No le hace bien a él, no le hace bien a la institución, porque al final es la institución la que debe salir a dar la cara, y lo hizo Católica”, dijo.

“Además, él está en una condición en que todo lo que tenga que ver, o todo lo relacionado a la pelota, es positivo para él porque, como lo ha dicho, estuvo a punto de, y él nos dijo a nosotros que en Necaxa estuvo a punto de perder la vida. Entonces, debiese aprovechar cada oportunidad, cada partido, para disfrutar y no para caer en estas situaciones de polémica porque al final el único perjudicado, y el único que termina con una imagen dañada y pisoteada es él”, concluyó.