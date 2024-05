Polimá sorprende al ganar la Bulla Cup con desconocido talento futbolero: “Lo dejé porque me empezó a ir mal en el colegio”

Polimá Westcoast se transformó en la inesperada figura de la Bulla Cup, campeonato de fútbol 7 organizado como parte de la conmemoración del 97° aniversario de Universidad de Chile, y en el que el cantante urbano fue el autor de dos de los tres goles con los que su equipo se llevó el trofeo.

El artista nacional, que en el mini torneo integró un equipo de interpretes del género, como Harry Nach, Aqua VS y Jairo Vera; y otros exfutbolistas azules, como Adrián Rojas; se enfrentó en la definición a un equipo compuesto por históricos de la U, como Rafael Olarra y Diego Rivarola, en una competencia que contó también con la presencia de Manuel Iturra, Horacio Rivas y Waldo Ponce.

El talento oculto de Polimá Westcoast

Precisamente uno de ellos, Olarra, fue quien le dio el bautizo al cantante con un codazo que llevó a Polimá a pedirles a los ídolos azules “no me peguen más que tengo un concierto”.

Tuve que dejarlo porque me empezó a ir mal en el colegio, en tercero medio me tuve que salir — Polimá Westcoast

Y es que su gran estado físico y capacidad goleadora, que incluso sorprendió a Isabel Berríos (”no sabía que era tan bueno”), la entrenadora que dirigió al cuadro del cantante, fue tema obligado para los usuarios de las redes sociales de la U y la propia institución laica, que en su cuenta oficial de Instagram testimonió el gran aporte de Westcoast. “Doblete y figura del partido”, escribió el club azul en la red social, que prontamente se llenó de elogiosos comentarios para el intérprete, tales como “clase”, “Polimá WestGoal” o “goleador”.

Una vez finalizado el encuentro, y con Polimá como gran figura, el cantante reconoció en lun.com que su talento fuera de la escena musical es algo que viene de su adolescencia, cuando jugaba en las divisiones inferiores de Deportes Linares.

“Tuve que dejarlo porque me empezó a ir mal en el colegio, en tercero medio me tuve que salir. Después me probé en San Felipe, pero no quedé. Así que seguí estudiando normal y luego me metí a la música”, recordó el cantante, quien se puso la camiseta de la U en la conmemoración de un nuevo aniversario debido a su reconocido fanatismo por el cuadro universitario.

“Cuando era chico jugábamos en el patio del colegio y los equipos que armábamos eran la U contra el Colo. Yo siempre elegía a la U porque me gustaban los colores”, finalizó.