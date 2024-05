“Un compadre único”: Johnny Herrera le tiró flores a “Peluca” Falcón tras su desempeño en último partido de Colo Colo

La noche de este miércoles, Colo Colo volvió a marcar historia y logró clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, esto después de empatar con el equipo paraguayo, Cerro Porteño. Una de las figuras claves del Albo en este partido fue el defensor uruguayo, Maximiliano “Peluca” Falcón.

Falcón tuvo un gran desempeño durante el encuentro que se realizó en el Estadio General Pablo Rojas ubicado en Asunción. Sin embargo, una vez que el partido estaba llegando a su fin, el defensor de Colo Colo fue víctima de una grave falta de Alan Benítez, quien pisó fuertemente al uruguayo. Esto resultó en la expulsión del paraguayo a los 90 minutos.

Alan Benítez fue expulsado por esta falta a Maximiliano Falcón. Fuente: Captura de pantalla de la transmisión del partido Cerro Porteño vs. Colo Colo, en ESPN.

“Me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho. El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y, aparentemente, está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pero ahora tendremos el último partido y luego un receso de dos semanas”, señaló Falcón.

Él mismo confirmó su baja del próximo partido de Colo Colo frente a Deportes Copiapó. “No llego al domingo, porque me duele mucho, no puedo mover la pierna, pero puedo caminar. Hablé con César (Fuentes), donde le pasó lo de los cruzados, me dijo que él no podía caminar, me asusté en serio. Haremos una resonancia para ver qué tal”, afirmó.

Maximiliano Falcón fue una de las figuras en la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores. Fuente: Captura de pantalla de la transmisión del partido Cerro Porteño vs. Colo Colo, en ESPN.

Los elogios de Johnny Herrera

A pesar de este accidente, el “Peluca” Falcón fue elogiado por su trabajo en el último partido, y una de las personas que lo alabó fue el exportero de la Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports del programa “Todos somos técnicos”, Johnny Herrera. Él calificó al uruguayo como “un compadre único”.

En dicho programa, Herrera señaló que “nunca vi un jugador que sacara dos goles de la línea en los descuentos y él lo hizo hoy día. Tercero, corrió para hacer el gol del triunfo. Cuarto, le pegan una patada para fractura y estaba bailando en el camarín”.