“Un genio”: desopilante imitación de Stefan Kramer a Ricardo Gareca desató las risas en redes sociales

Stefan Kramer la hizo otra vez, esta vez, con una hilarante imitación del actual entrenador argentino de la selección chilena, Ricardo Gareca, a quien personificó en su podcast para desatar las risas en redes sociales y sus invitados, Sergio Vargas y Marcelo Barticciotto.

PUBLICIDAD

El humorista, que ya había incursionado con otras elogiadas imitaciones de futbolistas nacionales, como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, en esta ocasión dejó a sus seguidores sorprendidos con una rutina en la que incluso abordó -en su estilo- la decisión de mantener en duda la posible convocatoria de Gary Medel y el King para la próxima Copa América de Estados Unidos.

La rutina de Stefan Kramer

“Gareca sin compromiso. Un podcast de Kramer”, es el nombre del desopilante trabajo del comediante en redes sociales, espacio donde no sólo abordó humorísticamente las bajas del Pitbull y Vidal, sino que apuntó a la locuacidad del deté argentino y sus convicciones futbolísticas.

Extraordinaria versión del profesor (Ricardo) Gareca, Stefan Kramer. Un genio — Sergio Vargas

“Me estoy adaptando, estoy acomodándome, es en una casa. Estoy buscando un barrio popular, puede ser La Dehesa o San Carlos de Apoquindo, y listo. O sea, yo estoy hablando con un corredor, pero yo no estoy comprometido con él. Estoy viendo diferentes casas, diferentes corredores. Yo firmé una promesa, pero si el día de mañana me quiero salir, yo me puedo salir”, fue uno de sus divertidos diálogos.

Opens in new window Stefan Kramer y Sergio Vargas. Fuente: Captura de pantalla de "El Podcast de Kramer", del canal Youtube de Stefan Kramer.

El más celebrado, por cierto, fue el que hizo respecto de su decisión de no convocar a Medel y Vidal.

“Disculpa la pregunta. Pero vos dijiste que podías convocar a todos en tu lista, a Medel y Vidal no los llamaste”, fue la pregunta que Barticciotto le hizo al imitador, quien desató las risas en el estudio al afirmar que “yo estoy hablando con todos”.

Opens in new window Stefan Kramer. Fuente: Captura de pantalla de "El Podcast de Kramer", del canal Youtube de Stefan Kramer.

“Estoy hablando con (Carlos) Cazsely, estoy hablando con (Humberto) Chita Cruz, estoy hablando con Mario Lepe. Estoy hablando con todos, no. Yo no me cierro a nada. Lo importante es que después sepan que yo no (...) yo no tengo un compromiso con alguien. ¡Y yo no voy a traicionar! Como lo que se dice en Perú. Yo no he traicionado a nadie, yo no me he comprometido con nadie. Yo ayer comía ají de gallina y hoy en día estoy comiendo pastel de choclo”, indicó el humorista, cuya rutina fue ampliamente celebrada en sus plataformas por sus seguidores. Incluso uno de sus entrevistadores, Sergio “Superman” Vargas, quien calificó de “extraordinaria” la performance de Kramer.