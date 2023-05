“Estoy chato”: Kramer sorprendió con espontánea imitación de José Antonio Neme

Al comediante Stefan Kramer le tocó una vez más ser vocal de mesa, por lo mismo desde Mucho Gusto lo quisieron entrevistar y enviaron al periodista Andrés Caniulef para ese cometido.

El imitador se encontraba en una de las salas del Colegio Huelén, en la comuna de Vitacura, donde fiel a su estilo empezó a imitar a más de un personaje famoso apenas vio llegar las cámaras del matinal de Mega.

“Está Karen y José Antonio Neme que quiere escucharse, porque nunca ha tenido la posibilidad de saludarse a sí mismo”, bromeó Caniulef, dándole en bandeja el troleo hacia los animadores del espacio.

“Contento de estar acá, armamos equipo, hay harta experiencia, son vocales de muchos años de experiencia, tenemos todo organizado”, respondió Kramer con total seriedad.

Pese a ello, Caniulef insistió en su petición e insinuó que Neme quería una breve imitación.

“Sí, me quiero ir, ¿por qué me nominan? por qué tengo que estar, y si después me excusan me llaman de nuevo, estoy chato, ¿por qué no puedo estar chato? Uno puede estar chato también, no le puedo caer bien a todo el mundo”, afirmó Kramer, imitando al animador.

