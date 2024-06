Gareca empieza a tener claridad con los lesionados de la Roja: recupera a tres y sólo Loyola peligra para la Copa América

Uno de los temas que más preocupó anoche tras la victoria de la selección chilena sobre Paraguay por 3-0 fue la gran cantidad de futbolistas que se retiró con molestias físicas y potenciales lesiones que pondrían en riesgo su participación en Copa América.

A pocos días de su debut ante Perú, del próximo 21 de junio, cada lesión resuena fuerte en Juan Pinto Durán, por ello las molestias sufridas por Claudio Bravo, Felipe Loyola y Gabriel Arias causaron revuelo una vez finalizado el partido amistoso disputado en el Estadio Nacional.

¿Llegan todos a Copa América?

Y es que sus lesiones, unidas a las que presentaron en su llegada a la Roja los defensores Paulo Díaz y Guillermo Maripán, y el volante Darío Osorio, sembraron dudas respecto de la lista final que el deté Ricardo Gareca podría entregar el próximo 15 de junio de cara al torneo continental.

Inquietud que el propio Gareca, por un lado, y el capitán Bravo, por otro, dilucidaron de cara a la participación de Chile en Copa América.

“Ya están recuperados Osorio, Díaz y Maripán (...) decidimos reservarlos por precaución para que estén listos en la Copa (América)”, indicó el técnico argentino, quien explicó que “por eso tuvimos la precaución de llamar a Benjamín (Kusevic), necesitábamos más certeza y cubrirnos bien, pero ellos están rotalmente recuperados”.

“Lo de Claudio, Felipe y Gabriel, vamos a tener certeza mañana (hoy). Es más complicado lo de Loyola, Claudio según lo que me dice lo irán evaluando. Lo de Gabriel es más leve. Estamos viendo a partir de mañana (hoy) y cuando tengamos algo concreto se lo adelantaremos a ustedes”, explicó el DT, que de todos modos aseguró tener “más certezas que dudas” respecto del plantel con el que irá a Estados Unidos.

“No creo que haya grandes modificaciones en la lista de convocados (...) tenemos más certezas que dudas”, aclaró.

La tranquilidad de Gareca, en parte, se la dio el propio Bravo, quien explicó su abrupta salida del terreno de juego como una forma de cuidarse ante una posible lesión.

“Estoy bien, salí por precaución. La primera pelota que despejo se me cruza el delantero y despejo y le doy una patada a él, y me provoca una molestia en la zona lateral de la rodilla, pero ya veremos (...) no es para preocuparse y veremos mañana (hoy). Fue por precaución por cómo se dio el partido y otros compañeros hicieron lo mismo”, sentenció.