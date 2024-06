“¡Lo quieren botar a Gareca!”: periodista peruano aseguró que al DT de la Roja lo tratan mal en Chile y que su deseo es regresar a Perú

El periodista y rostro peruano, Phillip Butters, aseguró en la TV de su país que al actual entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, lo tratan tan mal en Chile que ya tendría decidido renunciar a la banca de la selección nacional para regresar a la dirección técnica del combinado incaico.

Los dichos de Butters los dio esta semana en el programa PBO, previo al duelo de la Roja ante Paraguay, donde aseveró incluso que “los chilenos son antipáticos” y que su trato hacia el técnico argentino ha dejado bastante que desear, al punto que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) haría todos los esfuerzos para tratar de convencerlo de volver a dirigir a Perú.

Butters: “No lo quieren a Ricardo Gareca”

Sin ofrecer dato alguno respecto de las fuentes que le habrían entregado dicha información, el comunicador peruano señaló que “Gareca se quiere quitar (renunciar) de Chile”, principalmente por el hostil trato que ha recibido desde su llegada al país, y en la previa a su participación oficial en la Copa América de Estados Unidos.

“¿Sabes o no que Gareca se quiere quitar de Chile? Acá (en Perú) lo trataban bien, le daban de comer rico, en Chile come horrible. Los chilenos son antipáticos. El único buen chileno es Rodrigo Ureña (jugador de Universitario de Deportes). Chile tiene poquísimos buena gente”, remarcó el comentarista, quien recordó a otros futbolistas nacionales que jugaron en Alianza Lima en la década de los ochenta tras el accidente aéreo que causó la muerte de varios jugadores peruanos, como los pocos “buenos chilenos” que han estado en Perú.

“Chile tiene poquísimos buena gente. (René) Pinto, (Francisco) Huerta, (José) Letelier, Parco Quiroz. Y después de 25 años ha aparecido este Ureña. Los demás chilenos no lo saludan a Gareca, no lo quieren a Gareca, es cierto. Hasta su perrita se paseaba acá (...) todo el mundo lo quería a Gareca. El peruano es amable, y el chileno le dice ‘no me ha resultado, no me florees, argentino floreador, porque hayan tenido a (Claudio) Borghi”, señaló Butters, quien no dudó en exclamar que “¡lo quieren botar a Gareca!”.

“Acá hay varios que extrañan a Gareca y su floro. Ya lo he dicho”, finalizó.