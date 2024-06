¿Quién es Víctor Dávila? El nuevo artillero de Chile que fue comparado con histórico goleador y que jugó con zapatos rotos

Fue una de las figuras casi excluyentes de la selección chilena en el triunfo 3-0 sobre Paraguay, Víctor Dávila, quien con sus dos anotaciones de cabeza -una de ellas con una espectacular contorsión en el aire- se ganó no sólo los elogios de sus compañeros en la Roja y los comentaristas deportivos, sino de cientos de usuarios de redes sociales, que compararon sus goles con los que habitualmente anotaba un histórico delantero nacional.

PUBLICIDAD

Es que sus precisos cabezazos llevaron a que los hinchas nacionales evocaran los goles anotados por Iván Zamorano en la década de los noventa con la camiseta de la Roja y los de equipos poderosos como Real Madrid e Inter de Milán, con los que convertidos por Dávila, jugador que debutó en el profesionalismo con la camiseta de Huachipato y que en poco tiempo fue transferido al fútbol mexicano.

Los inicios de Víctor Dávila

Necaxa, Pachuca y León fueron los clubes aztecas donde el iquiqueño de 26 años consolidó un nombre que le permitió dar el salto europeo al CSKA Moscú, pero que tuvieron sus inicios en diversas convocatorias a selecciones menores nacionales, incluida la Sub-20 que intervino en el Sudamericano de 2017, y la de sparrings de la Roja adulta, en 2015, donde vivió uno de los momentos más relevantes de su carrera al estrellato deportivo.

Y es que ese paso previo por Juan Pinto Durán, para integrar el combinado de jóvenes promesas que entrenaban junto a los ídolos de la “Generación Dorada”, le dio la posibilidad de relacionarse de cerca con futbolistas como Alexis Sánchez, con quien hoy día comparte en el equipo nacional, y que tuvo con él un gesto inolvidable.

Porque el joven Dávila, por aquellos años iniciando su carrera deportiva, llegó al complejo de la Roja con unos zapatos de fútbol rotos, los mismos con los que entrenaba y jugaba ante las figuras de Chile, y que llevaron a Sánchez a regalarle un par de alta gama de los suyos para que el delantero siguiera enfocado en llegar a lo más elevado del fútbol profesional.

“Alexis me vio con los zapatos rotos, se me acercó y me regaló un par. Son unos Nike rosados con plomo, talla 6.5 UK. Los voy a usar como cualquiera. Son un regalo”, dijo por aquellos años Dávila, quien sufriría con ellos de uno de los momentos más noticiosos de 2015, cuando el plantel de Huachipato fue víctima de un robo de sus implementos deportivos, entre ellos, los zapatos de Dávila.

Al final, la historia tuvo un desenlace feliz luego que la PDI diera con el paradero del delincuente que había sustraído 20 zapatos y tres juegos de guantes de arquero en el cuadro de la Usina.

PUBLICIDAD

Y anoche, nueve años después de aquella anécdota, el seleccionado chileno pudo festejar con su noche soñada con la camiseta de la Roja.

Alexis me vio con los zapatos rotos, se me acercó y me regaló un par. Son unos Nike rosados con plomo, talla 6.5 UK. Los voy a usar como cualquiera. Son un regalo — Víctor Dávila

“Hacer un gol en el Estadio Nacional lleno es el sueño de cualquier chileno. Estoy muy contento, se han estado dando las cosas de forma muy positiva, espero seguir trabajando de la misma manera y aportar a la selección”, señaló Dávila, convencido que su momento de gloria le llegó en la Roja.

“Hay que aprovechar las oportunidades. El profe me da mucha libertad, es algo que me ayuda mucho a mi juego. Me he sentido muy cómodo dentro del esquema, espero seguir afianzándome mucho más y seguir aportando”, finalizó.