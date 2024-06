Mexicanos ningunean a la Roja en Copa América: periodista aseguró que clasifican a semifinales si les toca Chile en cuartos

Los periodistas mexicanos dieron nuevamente una muestra de su fanatismo por su selección de cara a la próxima Copa América de Estados Unidos, y tal como lo afirmó hace algunos días un rostro televisivo local, en esta ocasión otro comunicador deportivo ninguneó a Chile al señalar que de ser sus rivales en los cuartos de final del torneo ellos llegarían a semifinales contra Argentina.

Fue en la emisión del programa “Fútbol picante”, del canal deportivo ESPN México, que Héctor Huerta insistió en que México llegará a las semifinales de la copa, y que solamente Argentina podría eliminarlos del torneo.

El ninguneo mexicano a la selección de Chile

Tal como hace algunos días pronosticó el periodista mexicano Rubén Rodríguez en la señal de Fox Sports, quien por su ninguneo a la Roja se llevó una burla de Fabián Estay con el 7-0 de la copa de 2016, Huerta aseguró que la selección mexicana finalizará “primera en su grupo” y en cuartos de final se medirá “a Perú”.

“Yo veo a la selección en semifinales, perdiendo contra Argentina”, dijo el comentarista deportivo, quien indicó que el Tri será “líder de su grupo”.

“Enfrentando en la siguiente etapa de cuartos a Perú, y después (...) bueno, a Perú o Chile, y luego, en semifinales, a Argentina”, agregó.

Cabe destacar que buena parte del periodismo deportivo mexicano ha evidenciado su optimismo de cara a la participación de su selección en el torneo continental, descartando incluso que los rivales de su grupo, Ecuador, Venezuela y Jamaica, sean capaces de arrebatarles el primer puesto.

Tanta confianza la evidenció también Rodríguez en Fox Sports, donde la semana pasada aseguró que “yo creo que le va a ir bien, y para mí eso sería pasar a la siguiente ronda (...) creo que México avanzará a la siguiente fase con aspiraciones de llegar a semifinales (...) si tú quedas en segundo lugar de tu grupo, en automático te va a tocar con Argentina. Si tú quedas en primer lugar de tu grupo, puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que creo que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda. Entonces, Perú no está a la altura, no es favorito; Chile menos, y Canadá ni me hables”.