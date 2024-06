“No me cansaré de buscar justicia”: denuncian a Víctor Méndez de no responder por la paternidad de su hijo recién nacido

El futbolista chileno del CSKA Moscú, Víctor Felipe Méndez, fue denunciado esta semana en redes sociales por no reconocer a su hijo recién nacido pese a que el examen de ADN entre ambos arrojó una compatibilidad de un 99,99999999992%.

Fue Sofía Pinto, la madre del menor y expareja del jugador, quien reveló en su cuenta de Instagram los problemas que ha enfrentado el último año y medio ante la negativa de Méndez de reconocer al menor de cinco meses (de nombre Noah) y responder económicamente por él.

Con evidente angustia, la ingeniera en marketing detalló en un extensa publicación en la red social los padecimientos y “humillaciones” que ha debido enfrentar al no encontrar respuesta del padre de su hijo, a pesar de quedar evidenciado genéticamente su parentesco con el menor. Situación que la llevó a presentar una demanda de paternidad en contra del futbolista.

“Finalmente, agoté todos los medios posibles, y lamentablemente me veo obligada a hacer pública la demanda de paternidad en contra de Víctor Felipe Méndez, padre de mi hijo”, indicó la mujer, quien relató que la negativa del jugador a responder por su paternidad fue desde el primer momento en que se enteró del embarazo.

“Al enterarme de mi embarazo, intenté durante meses contactar a Víctor para que se hiciera cargo de sus responsabilidades como progenitor, o que por lo menos se hiciera el examen de ADN para acarar las dudas que él tenía. Fueron meses estresantes donde, además de lidiar con el embarazo y la carga económica de tener un hijo, tuve que lidiar con humillaciones por parte de Víctor hacia mí, mi familia y, especialmente, hacia mi hijo”, sinceró Sofía.

“Tras meses de insistir en resolverlo en buenos términos, con mi abogada finalmente nos vimos obligadas a interponer una demanda por paternidad en contra de Víctor, la cual ha sido difícil de notificar dado que él reside fuera del país. De igual modo está en curso, y seguiremos hasta el final agotando todas las instancias, incluso si es necesario notificar por aviso como última medida”, señaló la mujer, quien llegó a esta instancia tras confirmar el deseo del jugador de dilatar el juicio para no responder con sus obligaciones pese a corroborarse su paternidad biológica.

“El jueves 6 de junio de este año Víctor finalmente accedió a realizarse el examen de forma voluntaria, y el viernes 7 de junio los resultados confirmaron el parentesco entre Noah y Víctor, arrojando el siguiente resultado: ‘Los resultados de la tabla anterior indican que se incluye la paternidad del hijo respecto del padre presunto con una probabilidad de 99,99999999992%’. Luego del examen, mi abogada se contacta en buenos términos con Víctor para que él reconozca de manera voluntaria a mi hijo y no seguir alargando este proceso, ante lo cual Víctor pidió una contra muestra y textualmente nos amenazó con que iba a alargar el proceso para no pagar la pensión”, relató Sofía, quien aseveró que Méndez “claramente no quiere reconocer a su hijo”.

“Me parece insólito que una persona pueda tratar de tal manera a su hijo y es indignante que una figura pública como él, que se supone debería ser un referente (siendo un deportista de alto rendimiento) y considerando además que se encuentra en la pre-nómina de la Roja, y siendo parte de un equipo de fútbol en el extranjero”, reclamó la madre del menor.

“Al día de hoy, Víctor no se ha hecho carga de nada económicamente y sólo se ha dedicado a humillarme y a faltarle el respeto a mí y a mi hijo, desentendiéndose de su responsabilidad como padre”, agregó la mujer, quien justificó su publicación en redes sociales como una forma de “visibilizar aún más lo que muchas mujeres vivimos día a día, con este tipo de ‘hombres’, lo doloroso y humillante que ha sido este proceso para mí y mi hijo de cinco meses”.

“No me cansaré de buscar justicia y espero que con esto se logre mostrar la verdadera cara de esta persona”, finalizó Sofía, quien incluso publicó el detalle del resultado del examen de ADN que confirmó la paternidad del futbolista nacional.

Opens in new window Sofía Pinto denunció a Víctor Méndez en sus redes sociales. Fuente: Instagram @sofiaissidora.