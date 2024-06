“Creo que va a tener momentos muy interesantes”: Melina Noto hace un análisis sobre cómo está “La Roja” para su primer encuentro en la Copa América

Melina Noto será una de las comunicadoras que estará a cargo animar la previa de la Copa América 2024 en las pantallas de Canal 13, en donde tendrá que tantear terreno en los partidos de la Selección de Chile.

Cabe recordar que Melina también trabaja en TNT Sports desde hace más de una década, en donde durante el año pasado estuvo cubriendo los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en nuestro país.

Ahora, con su conocimiento en el deporte, Melina nos comentó cómo se encuentra Chile para el primer encuentro contra Perú, el cual tendrá lugar este viernes 21 de junio.

Según sus análisis, “La Roja” está “muy bien, los veo muy bien posicionados, bueno, no solamente por la situación actual de Chile, sino también por Ricardo Gareca, que conoce muy bien a la selección peruana”; aseguró a Publimetro.

Noto asegura que la selección del país vecino “están ahí con una rabia interna con respecto a que Ricardo Gareca y que hoy esté al mando de la selección chilena, así que va a ser un partido muy emocionante. Creo que va a tener momentos muy interesantes, y para mí va a ser victoria, no quiero mufar, anula mufa, pero para mí va a ser victoria definitivamente; porque creo que están muy bien como equipo, los últimos enfrentamientos en los amistosos, tanto con Francia, con Albania, con Paraguay, se mostró una selección muy sólida con cambios necesarios y que creo que están entendiendo el funcionamiento como equipo”.

La dirección de Gareca

En relación al director técnico, la periodista deportiva aseguró que “los están haciendo muy bien con la dirección de Ricardo, han habido cambios trascendentales como por ejemplo desde que no hicieron concentración las primeras semanas”.

“Siento que los cambios que ha hecho Gareca han sido plenamente para el beneficio de la selección y que la gente está emocionada”, expresó.

Asimismo, le consultamos a qué equipo apoyaría entre un posible partido entre Argentina y Chile, a lo que transandina aseguró que sería “neutral”.

“Estaría feliz por cualquier victoria, tanto de la selección chilena como de la selección argentina, obviamente yo soy Argentina, nací en Argentina, mi familia es de allá, pero también Chile es el país donde elegí vivir, entonces creo que me pondría feliz por ambas selecciones que ganen y triste por la selección que pierda. En la fase de grupos creo que no me va a afectar tanto porque no va a ser definitorio, espero que no sea el partido que defina, pero por ahí una instancia más adelante podría ser un poco más complicado”:

“De todas maneras creo que mi corazón está dividido, o sea, la familia que estoy formando y la vida que elegí está en Chile y mi familia de origen es de Argentina, por lo que tengo sentimientos encontrados al respecto”.

Finalmente, Melina está segura de que los semifinalistas de esta Copa América 2024 serán Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.