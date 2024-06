Vidal enciende el Chile-Perú con recados a incaicos y Gareca: “Saben cuántos goles les metí en esos ocho años que estuvo él”

Arturo Vidal no se guardó nada en la previa al debut de esta noche de Chile ante Perú en Copa América para explicar nuevamente su marginación de la Roja.

Lo hizo con una serie de recados al seleccionado peruano y al actual entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, por su pasado como deté del combinado del Rímac.

Es difícil hablar de alguien (Ricardo Gareca) con quien no he trabajado nunca — Arturo Vidal

La respuesta de Arturo Vidal

Fue luego del partido frente a Quillón, por Copa Chile (triunfo del Cacique por 6-0), donde el King aseveró que si bien es poco lo que puede comentar del técnico argentino “porque no lo conozco”, sí es consciente que “él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en esos ocho años que estuvo él (como entrenador de Perú)”.

“No puedo decir nada de él, porque no lo conozco; pero él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en esos ocho años que estuvo él”, señaló Vidal.

“Cuando Gareca me llame, y si Dios quiere vuelvo a la selección, lo voy a conocer, pero es difícil hablar de alguien con quien no he trabajado nunca. Se nota que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien”, agregó el mediocampista de Colo Colo, quien de todos modos aseguró que esta noche “estaré apoyando a Chile”.

“Ojalá saquen los primeros tres puntos. Será un partido difícil, contra Perú en Copa América siempre es complicado, pero tenemos un gran equipo, los jugadores están con confianza, ojalá empiecen con el pie derecho”, dijo.

“Claramente quiero estar en las Eliminatorias, eso dependerá mucho del nivel que muestre en Colo Colo, pero me tengo mucha fe, estoy feliz en el club y cuando uno está feliz las cosas salen de manera más fácil”, aclaró el King, quien agradeció a Esteban Pavez por declarar en Estados Unidos que Vidal “es el mejor de la historia”.

“Me alegra que el capitán de Colo Colo diga eso estando en la selección, esas palabras me ayudan mucho para estar tranquilo, para saber quién soy y trabajar día a día. Todavía tengo mucho que dar. A Pavez le tengo mucho cariño, me alegra que esté en la Copa América y que lo disfrute”, finalizó.