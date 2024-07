Aníbal Mosa arremetió con todo contra los migrantes “con malas costumbres” por hechos de violencia que perjudican a Colo Colo: “Vamos a dar la pelea”

“Este país ha cambiado y ha cambiado para mal, porque ha llegado gente con malas costumbres”, fue parte de lo que partió diciendo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, cuando le preguntaron por la seguridad en torno al Estadio Monumental, luego del brutal asesinato de un hincha en las afueras del recinto de Macul cuando Colo Colo iba a disputar un partido amistoso con el equipo peruano Universitario de Lima.

PUBLICIDAD

Todo esto lo indicó en medio de la conferencia de prensa en la que se presentó a Javier Correa como nuevo refuerzo, instancia en la que además reiteró que el club está comprometido con “dar la pelea” contra la delincuencia, aunque aseguró que esa es una tarea que abarca a más actores de la sociedad.

“Tenemos un problema en la sociedad, ocurre un asesinato a cuadras del estadio y eso es impresentable, eso antes no ocurría en este país. Este país ha cambiado y lamentablemente ha cambiado para mal, porque ha llegado gente con malas costumbres y con esto no quiero hablar de la generalidad de los migrantes (...) Hoy día el país ha cambiado, la violencia ha cambiado, si bien antes teníamos un problema de que se agarraban a combos, aparecían algunos cuchillos, hoy día aparecen los balazos, las armas de alto alcance, es un problema que tenemos que enfrentar como sociedad”, comenzó diciendo Mosa.

A esto, añadió que “yo no le saco la resposabilidad como presidente de Colo Colo, me hago resposanble de esta situación más allá de que no sea mi responsabilidad”.

Aníbal Mosa. Fuente: Captura de pantalla conferencia de prensa en el estadio Monumental, del canal Youtube oficial de Colo Colo.

“Vamos a dar la pelea contra los delincuentes”

En ese sentido, Aníbal Mosa también añadió que el tema de la seguridad no es que se haya dejado de lado, y que si se han tomado medidas que no han sido suficientes, no ha sido “por falta de voluntad” para enfrentar el tema.

“El tema de la seguridad es un tema complicado para nosotros. Nosotros somos responsables por lo que ocurre dentro del estadio, cómo nos vamos a hacer responsables de un asesinato vil, cruel que no tiene nombre, que ocurre a cuatro cuadras del estadio (...) Aquí tenemos que involucrarnos todos para erradicar a estos delicnuentes”, dijo enfático el presidente del club albo.

Finalmente, Aníbal Mosa puntualizó que “de que vamos a dar la pelea contra la delincuencia, la vamos a dar y en el registro nacional de hinchas nos vamos a enrolar. Nos vamos a ceñir a todo lo que tengamos que hacer para erradicar a estos delincuentes del estadio. Necesitamos a la hinchada dentro del estadio apoyando a nuestros jugadores, así que no le quepa la menor duda de que la pelea la vamos a dar”.