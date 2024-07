Yasmani Acosta quiere ser abanderado en JJOO de París pero asume que será difícil porque “todavía existe xenofobia” en Chile

Aunque reconoció que su deseo es ser abanderado de la delegación de Chile que participará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, el luchador nacionalizado chileno Yasmani Acosta sinceró que si bien el tema lo “ilusiona mucho”, ve complicado concretar su sueño debido a que “hay mucha xenofobia” en el país.

Fue en una íntima conversación con un medio de circulación nacional donde el luchador originario de Cuba, que adoptó la ciudadanía chilena para representar con varios éxitos al país en competencias atléticas, dio cuenta del complejo escenario que viven los migrantes en Chile.

El sueño de Yasmani en los Juegos Olímpicos

“Me ilusiona mucho, pero yo siempre he tenido mis dudas. Muchos aman a los migrantes, pero con este hito que se ha destapado de migración también hay mucha xenofobia”, señaló Yasmani.

“Las personas son inteligentes y saben diferenciar al inmigrante bueno del malo, pero siento que todavía existe xenofobia. Hay personas que no lo dicen abiertamente, porque temen lo que vaya a decir el público”, agregó en latercera.com.

Con todo, Acosta no disimula su anhelo de cara a la participación del Team Chile en la principal competencia atlética del orbe.

“Yo quizás he tenido esa visión, quizás es correcta, quizás no, pero sí me gustaría ser abanderado, pero sé también que a ojos de otras personas soy un migrante. En un evento tan importante, que es un hito para Chile, ojalá piensen cómo debería ser”, puntualizó el luchador, quien asume tener los méritos para optar a ese reconocimiento.

“Suena feo que hable yo de mí, pero siendo uno de los mayores participantes, siendo una de las posibles medallas o la mejor actuación de los Juegos Olímpicos anteriores, creo que debería estar en la lista de los candidatos. Sé que es difícil que elijan a un inmigrante, pero ojalá esté errado”, indicó.

“Si no termino siendo yo, pero es cualquier otro inmigrante sería bueno, porque al final estás dando un impulso, lo estás haciendo visible. Las grandes potencias tienen muchos migrantes. ¿Tú me vas a decir que Francia ganó un Mundial solo con franceses? ¿Tú me vas a decir que los americanos no nacionalizan jamaicanos? Si lo hacen las grandes potencias, nosotros que estamos en pañales, ¿por qué no lo vamos a hacer? Tienes que abrirte a ello, decir ‘¿tú eras haitiano? Ya no importa, ahora eres chileno, vas a competir por Chile y te amo como cualquiera’. Creo que sería bonito, porque son personas que van a aportar”, reflexionó.