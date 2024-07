¿Cuáles son los argumentos legales de la demanda por $114 millones que Cindy Nahuelcoy presentó en contra de la ANFP?

Este martes se conoció de la demanda que los abogados de Cindy Nahuelcoy presentaron en contra de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) en la justicia laboral, y que busca que el ente rector del balompié chileno indemnice a la exjueza arbitral con 114 millones de pesos por una serie de “vulneración de derechos fundamentales”.

Tal acción judicial llega a meses del autodespido que Nahuelcoy, como consecuencia del castigo de 40 fechas que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP (que posteriormente se le redujo a 30) por hacer pública una denuncia junto a su colega Loreto Toloza en contra de uno de los integrantes de la comisión arbitral, Julio Bascuñán, por -supuestamente- favorecer a otra jueza con sus designaciones.

El detalle de la demanda de Cindy Nahuelcoy

¿Pero qué es lo que argumentan los abogados de Nahuelcoy para exigir la indeminización superior a los 110 millones de pesos? Según explica en lun.com Diego Sobarzo, uno de los representantes legales de la exárbitro (el otro es Alexis Moya), lo “que se dice en la demanda es que la ANFP vulneró lo que podríamos llamar, derechos humanos del trabajador mientras ella estuvo trabajando”.

“Apuntamos a tres aspectos: a la libertad de trabajo, la integridad psíquica y discriminación por razones de género”, enfatiza Sobarzo.

Como no la dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habilitación de árbitro — Diego Sobarzo

En sus palabras, los castigos que recibió tanto Nahuelcoy como Toloza -la otra denunciante de Bascuñán- contienen una serie de “vicios de legalidad”, que se explican debido a que “eran superiores a las que permite la ley, se excendía el marco legal, porque la ley sólo permite al empleador imponer multas y en este caso, les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de las charlas técnicas y de las pruebas físicas”.

“Y esto es muy importante, porque la sanción del Tribunal de Disciplina indicaba que no podían participar en el Campeonato Nacional organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP, como la Copa Chile, algunos partidos de la Conmebol, juveniles y tercera división. Pero como no la dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habilitación de árbitro”, agregó el abogado.

Respecto de la discriminación de género, Sobarzo indica que la demanda expone que en otros casos similares, pero con árbitros varones, no se les excluyó de las charlas técnicas, pruebas físicas, ni perdieron la categoría FIFA.

“Discriminación es tratar a iguales de manera diferente. Acá teníamos trabajadores exactamente iguales, la misma profesión, mismas funciones, la única diferencia era el género”, explicó.

“No solamente se le excluye, sino que se genera un aislamiento de parte de la Comisión Arbitral, porque le cambiaron unilateralmente el horario de entrenamiento y un contrato de trabajo no se puede modificar de forma unilateral. Esto daba cuenta de una persecución contra Cindy”, puntualizó.

No solamente se le excluye, sino que se genera un aislamiento de parte de la Comisión Arbitral — Diego Sobarzo

Otro de los puntos críticos en la demanda contra la ANFP dice relación con el incumplimiento en los pagos a Nahuelcoy, los cuales no le fueron cancelados “los meses que estuvo con licencia”, porque “las políticas de remuneraciones del organismo establecen que recibe el dinero de la entidad previsional y lo paga”.

“Acá actuó como caja retenedora y después no le quiso entregar sus remuneraciones”, agregó el abogado.

Los montos de “la demanda interpuesta en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago”, expone lun.com, son del orden de los $19.250.000 por sus 11 años de servicio, la misma cantidad por vulneración de derechos fundamentales, $1.750.000 por indemnización de aviso previo; $9.625.000 por recargo sobre los años de servicio; $1.966.667 por remuneraciones pendientes; $3.500.000 por feriado legal y proporcional; y $59.500.000 por daño extrapatrimonial.