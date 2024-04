“Me cag... la carrera, porque me quitó el Parche FIFA”: Cindy Nahuelcoy contó compleja situación que vivió siendo árbitra en el fútbol profesional

Cindy Nahuelcoy tuvo un momento de sinceridad con sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”, en donde habló sobre la compleja situación que vivió mientras se desempeñaba como árbitra en el fútbol profesional.

“¿Se puede contar?”, le preguntó Botota Fox mientras todos estaban reunidos en una de las habitaciones de la casona ubicada en Perú.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante julio del 2023, en donde Cindy y su colega Loreto Toloza acusaron al miembro de la Comisión de Árbitros, Julio Bascuñán, de favorecer en la designación de los partidos a Leslie Vásquez tras mantener un romance.

Posteriormente, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió suspender a ambas por 40 partidos, aunque en una apelación el testigo se redujo a 30 encuentros. Sin embargo, Nahuelcoy decidió retirarse de las canchas tras las repercusiones en su salud, monetarias y laborales que causó este episodio.

Las palabras de Cindy

Ahora, la exarquera comentó esta situación en el segundo episodio del programa de Canal 13: “Había un profesor que tenía una relación con una compañera”, contó la exárbita de entrada.

“¿Pero qué problema había que esa persona tuviera una relación con otra?”, le consultó Faloon Larraguibel.

“Porque era el jefe po’, y no puede incurrir en eso en la institución. Yo quería seguir arbitrando”, contestó. “Entonces yo sentía que si hablaba, alzaba la voz, me iba a cagar. ¿Entonces qué hice en ese tiempo? Me callé, me callé, me callé, hasta que en un momento dije: ‘¿sabes qué? Sé lo que pasa acá si hablo”.

“Fui a hablar con mi jefe y le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. “Él me dice que es verdad, que ‘en reuniones pasa esto y me han llegado comentarios de esto; lo que vamos a hacer es que ustedes harán una denuncia’. Así que “hizo un borrador, le dijimos lo que habíamos escuchado y lo que habíamos visto, porque viví situaciones en que vi cosas”, relató.

“Y dijo: ‘ya, hay que hacer la denuncia’”, recordó.

Acto seguido, “hicimos la denuncia. Quedó la cagá. Mi jefe igual estaba metido ahí, porque empezó con amenazas hacia el resto; prácticamente el que se acercaba a mí estaba mal. Hablé en la prensa, dije la verdad y el hueón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA, que con ese parche viajaba por todo el mundo”.

Con respecto a las repercusiones que tuvieron sus acciones, Cindy comentó que “estaba pololeando en ese tiempo, y el loco despidió después a mi expareja. ¿Qué culpa tenía él?”.

“Te hicieron la cama”, resumió Faloon. “Todos se fueron en tu contra, porque nadie se iba a ir en contra del jefe, entonces la dejaron sola”, agregó.

“Y después cuando me castigaron, mis amigas desaparecieron”, sentenció la ex-árbitra de 35 años.