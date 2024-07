Copa América 2024: Argentina fue el equipo que más gente llevó a los estadios y el partido con más público fue ante “La Roja”

Con incidentes y dudas terminó la Copa América 2024, en la que Argentina obtuvo su título continental número 16, pero con amplias críticas hacia la organización de la Conmebol en alianza con la Concacaf. Hubo problemas de seguridad, la gran mayoría de las canchas tenían un mal estado y, pese a usar los estadios de la NFL, no siempre estuvieron llenos, dejando otra mancha negra para el campeonato.

El mejor ejemplo fue el partido por el tercer lugar, entre Uruguay y Canadá, en el Bank of America Stadium de Charlotte donde apenas fueron 24.386 espectadores para un recinto que tiene capacidad para 74.867. Solo se ocuparon el 32,6% de los asientos disponibles, la cifra más baja de toda la Copa América.

Según una nota del diario La Tercera de Chile, citando a Flashscore, en la fase de grupos no se ocupó el 25% de los boletos que estaban a la venta. En los cuartos de final la cifra bajó levemente hasta el 23%. Una cifra muy alta en comparación con el 2,7% de la Euro 2024.

Para esto puede haber varias explicaciones: falta de promoción, el todavía bajo interés del público estadounidense por el soccer (los equipos de la MLS utilizan recintos un cuarto más chicos que los de la NFL), que no todas las comunidades residentes son iguales y que las largas distancias complicaron y encarecieron la logísticas de los hinchas

¿Cuál fue el primer partido que más gente llevó?

El duelo de primera ronda de Argentina ante Chile, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey pero que es ocupado por los equipos de la NFL de Nueva York, fue el de mayor asistencia en toda la Copa América con 81.107.

Le sigue muy de cerca otro partido en el mismo estadio: Argentina vs Canadá en una de las semifinales, con 80.102 personas. Una muestra de que ver a Leo Messi y al equipo campeón del mundo fue uno de los grandes atractivos del torneo. De hecho, de los seis partidos del seleccionado argentino, cinco están en el Top 10 de asistencia.

Este es el Top 10 de los partidos con mayor convocatoria en el torneo:

Argentina vs Chile: 81.107 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

81.107 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Argentina vs Canadá (semifinales): 80.102 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

80.102 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Venezuela vs México: 72.773 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

72.773 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Colombia vs Brasil: 70.971 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

70.971 en el Levi’s Stadium de San Francisco. Colombia vs Uruguay: 70.644 en el Bank of America Stadium de Charlotte.

70.644 en el Bank of America Stadium de Charlotte. Argentina vs Canadá (primera ronda): 70.564 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

70.564 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Argentina vs Ecuador: 69.456 en el NRG Stadium de Houston.

69.456 en el NRG Stadium de Houston. Brasil vs Costa Rica: 67.158 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

67.158 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Colombia vs Paraguay: 67.049 en el NRG Stadium de Houston.

67.049 en el NRG Stadium de Houston. Argentina vs Colombia: 65.300 en el Hard Rock Stadium de Miami (ese fue el total de entradas vendidas).

Los partidos donde no fue mucha gente

Por el otro lado, hubo nueve partidos con asistencias menores a las 30 mil personas, pero varios de ellos se disputaron en recintos más chicos de la Major League Soccer exclusivos del fútbol.

Por ejemplo, 20.240 personas fueron a ver Venezuela vs Jamaica, pero el Q2 Stadium de Austin estaba con hinchas “hasta las banderas”.

Caso contrario, los 24.074 espectadores que vieron Ecuador vs Jamaica en el Allegiant Stadium de Las Vegas y ocuparon el 37% de la capacidad de un recinto construido para 65.000 personas. Algo similar a lo de Uruguay vs Canadá en Charlotte.

Los partidos de menor convocatoria de la Copa América fueron Panamá vs Bolivia en el Inter&Co Stadium de Orlando (16.129 espectadores), Perú vs Canadá en el Children’s Mercy Park de Kansas City (15.625) y el Costa Rica vs Paraguay en el Q2 Stadium de Austin (12.765), todos ellos disputados en estadios de la MLS.