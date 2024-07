Scaloni criticó a la organización de Copa América: “Entiendo que el Mundial se jugará en canchas de fútbol y no de béisbol”

Pese a la euforia por el nuevo título continental obtenido anoche al vencer por 1-0 a Colombia, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, no dejó pasar la ocasión para evidenciar una contundente crítica a Conmebol y los organizadores de la Copa América de Estados Unidos 2024.

PUBLICIDAD

Y es que tal como en su momento lo indicó el deté de Uruguay, Marcelo Bielsa, al estratego de la Albiceleste no le pareció que este torneo en territorio norteamericano haya estado a la altura de un evento deportivo de la magnitud de una Copa América. Tal como acontecerá en dos años más con la realización del Mundial en conjunto con México y Canadá.

Las quejas de Scaloni a Copa América

“En el Mundial calculo que las dimensiones de las canchas van a ser más grandes”, inició Scaloni, quien dejó en evidencia el deplorable estado de las canchas donde las selecciones debieron competir en este torneo.

“Las que se jugaron ahora, en la Copa América, fue más grande (de las medidas permitidas por FIFA). Entiendo que el Mundial (de 2026) se va a jugar en canchas de fútbol y no de béisbol”, ironizó.

Lo importante es que nosotros nos repusimos a todos estos inconvenientes — Lionel Scaloni

“Lo importante es que nosotros nos repusimos a todos estos inconvenientes”, prosiguió el deté, quien en la conferencia posterior a la final también cuestionó el escándalo e incertidumbre que provocó en sus jugadores los desórdenes previos con el masiva acceso de hinchas al estadio sin pagar sus entradas.

“Lo de antes del partido, ufff. Es difícil de explicar, difícil de entender. Los jugadores estuvieron una hora de pie, fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares. Y tuvimos que salir a jugar el partido así”, señaló el técnico.

Opens in new window Lionel Scaloni. Fuente: Instagram @copaamerica.

“Con eso te digo todo. La sensación de no saber dónde está tu familia. Nos llegaban mensajes a algunos, a otros no les respondían, y veíamos los videos que circulaban (en redes sociales), y no estábamos ajenos a lo que estaba pasando. En esas condiciones salimos a jugar el partido, y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy preocupados”, finalizó.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que antes de jugar el partido por el tercer puesto frente a Canadá, el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, ya había dado las primeras alertas respecto del mal estado de las canchas en esta versión de Copa América.

“Que los campos de entrenamientos están perfectos (...) pero Bolivia no estrenó. Y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Nosotros hablamos. Yo ya dije todo lo que me prometí no decir. Y nosotros hablamos diciendo (...) y esto son amenazas, eh (...) ya van a ver”, criticó.

“Scaloni habló una vez, se atrevió a decir lo de las uniones (de los pastelones de césped). Si ustedes las ven (...) aparte esto son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta. Te dicen te doy una cancha instalada hace tres días atrás o equis cantidad de días. ¡Y las uniones no cierran!”, finalizó.