Mosa endurece su postura por episodios de violencia de hinchas de Colo Colo: “No los queremos más en el Monumental”

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, aseguró que seguirá firme en su campaña de enrolamiento de seguidores de Colo Colo en el Registro Nacional de Hinchas como una forma de alejar del estadio Monumental a los adeptos más violentos del Cacique.

Fue tras el accidentado triunfo por 2-1 sobre Unión Española en el reducto de Macul, que el regente de la concesionaria que administra al club albo ratificó su postura de no permitirle la entrada al estadio colocolino a los hinchas que han provocado los últimos desmanes que le han significado más de algún castigo de menor aforo en su estadio.

El aviso de Mosa a violentos hinchas de Colo Colo

Esto, gracias al enrolamiento obligatorio en el registro, una medida que mantendrá pese a los reclamos de varios hinchas del Cacique, reticentes a entregar sus datos biométricos en el sistema de reconocimiento de la plataforma.

Cuando hablo de hinchas, hablo de los que vienen a alentar a su equipo, no a hacer maldades como hacen algunos bandidos — Aníbal Mosa

“Ustedes saben que la hinchada colocolina es la más grande de este país, es la institución deportiva y social más grande”, explicó Mosa. “Y cuando hablo de hinchas, hablo de los que vienen a alentar a su equipo. A gritar, a saltar en el tablón, no a hacer maldades como hacen algunos bandidos”, agregó el empresario pesquero.

En esa línea fue que el mandamás del cuadro popular aseguró que “el que no se enrola en el Registro Nacional de Hinchas, no va a entrar por más pataleo que hagan, por más fuegos artificiales que tiren”.

“Nosotros no nos vamos a salir de esa línea”, puntualizó. “Lo que nosotros pedimos, es que por último hoy día en el estadio Monumental se genere una tranquilidad que es lo que necesita la familia colocolina”, pidió Mosa, inflexible en su lucha contra la violencia en los estadios de parte de los fanáticos de Colo Colo.

“A ese uno por ciento que viene a hacer desmanes, que no viene a preocuparse de la pelotita, los vamos a perseguir, no son bienvenidos, no los queremos más en el estadio Monumental. Esto es para la familia, no para los bandidos”, concluyó.