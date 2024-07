¿Superclásico a la vista? Los desafíos de la U para recuperar el liderato se cruzan con la esperada revancha de Colo Colo

Lo que este domingo pudo haber sido una convincente victoria ante Cobresal, que los mantuviera como exclusivos líderes del Campeonato Nacional, finalmente se convirtió en una amargo 3-3 que bajó a los azules de la punta y los puso de frente a un nuevo e inesperado escenario.

El de buscar recuperar el liderato con sus 33 puntos -ahora en poder de Coquimbo Unido, con 34 unidades-, y con la presión de la UC (30) y Colo Colo (29), que tras sus victorias del fin de semana pasado, ante La Calera (2-0) y Unión Española (2-1), respectivamente, quedaron muy cerca de los azules.

La carrera para recuperar el liderato

Una pelea que hace tiempo no se daba entre los tres grandes del fútbol chileno, pero que no inquieta al deté de la U, Gustavo Álvarez, quien al finalizar el duelo ante los mineros insistió en que “quedan 14 fechas, 42 puntos por jugar. No lo considero una alarma”.

Misma postura de Antonio Díaz, defensor que llegó a reforzar al plantel laico durante este semestre. “Recién es el primer partido del segundo semestre, no hay que ponerse dramáticos ni nada. Seguir trabajando, corregir los errores y seguir adelante”, afirmó.

Con todo, y considerando los cerrada que está la lucha por el liderato, las próximas fechas serán claves para que la U recupere la punta o ceda ante la presión de cruzados, albos y piratas.

La primera escala de los azules estará el próximo domingo, cuando desde las 17:30 horas se enfrente a Audax Italiano. En la misma jornada el actual puntero, Coquimbo Unido, visitará a Deportes Copiapó; la UC hará lo propio ante Ñublense en el sur; y el Cacique recibirá en el Monumental a O’Higgins.

El duro agosto para Universidad de Chile

Ya en agosto, los duelos para los universitarios serán más que trascendentales, con el Superclásico incluido, a mediados de mes. Todo iniciará el domingo 4 ante Deportes Copiapó en el Estadio Nacional, fecha donde Coquimbo recibirá a Unión Española, Católica será local ante Palestino, y Colo Colo visitará a Huachipato en Talcahuano.

El 10 de agosto será el mayor examen para los universitarios, que deberán medirse ante los albos en un clásico con aroma a revancha para el Cacique luego que la U acabara con décadas sin vencerlos en el Monumental.

En dicha fecha, la 19°, Coquimbo recibirá a Deportes Iquique, y la UC hará lo propio ante Everton en Viña del Mar.

El mes lo cerrarán los azules con otros tres encuentros complejos debido a la necesidad de sumar puntos en la tabla de posiciones de sus rivales: el 18 de agosto ante O’Higgins, el 25 frente a Cobreloa, y el 28 contra Unión Española.