“Lo mejor que me puede pasar”: Barrera desea que Zampedri supere pronto su récord como goleador histórico de la UC

Rodrigo Barrera, el actual goleador histórico de la UC, aseguró que lo mejor que le puede pasar para acabar con la mala onda y odiosidad en su contra es que el delantero argentino Fernando Zampedri supere lo más pronto posible su registro.

Con 118 goles en su campaña con la camiseta del cuadro estudiantil, el retirado futbolista formado en la UC, pero con un destacado paso de años por Universidad de Chile, insistió en su deseo que Zampedri (113 goles) supere su récord.

“Un tema muy odioso hacia mi persona”

“Es lo mejor que me puede pasar, lejos. Que me pase, ya por último, me dejan más tranquilo”, señaló “Chamuca” en conversación con radio ADN, emisora donde puso de manifiesto su incomodidad con esta situación “ya se creó un tema muy odioso hacia mi persona”.

Hacíamos goles nomás. No existía como hoy, el tema de los récords, de ser, no sé poh, por perdurar en una institución — Rodrigo Barrera

“Como que ya es lata la cuestión. Entonces, prefiero que me pase de una y estar tranquilo. Le quedan muchos partidos pa’ jugar, el campeonato tampoco es tan bueno como para que él no lo logre”, sinceró Barrera, quien expuso que su histórica marca la alcanzó “porque era bueno pa’ la pelota”, y que nunca fue una obsesión para él, como en estos días, donde lo que más le importa a los futbolistas profesionales son las estadísticas por sobre el mismo juego del fútbol.

“Es que antes no se buscaban los récords”, aseveró el retirado futbolista profesional. “Antes era porque uno era, bueno, voy a decirlo para que toda la gente entienda, era uno bueno pa’ la pelota nomás”, dijo.