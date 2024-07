¿Va a ir por Los Angeles 2028?: Tania Zeng respondió a la interrogante y reveló su emoción tras competir en los Juegos Olímpicos

La tenimesista del Team Chile presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, Tania Zeng, fue eliminada tras su primer encuentro en la ronda preliminar individual femenina. Ella batalló en contra de la libanesa Mariana Sakahian, en donde perdió 4-1 tras un partido de casi 45 minutos.

A pesar de esto, la deportista de 58 años se mostró contenta tras su participación en los JJOO. “Es muy emocionante. Antes de salir a la cancha, me sentaba y me paraba, no sabía qué hacer, estaba muy ansiosa. Era primera vez en este escenario, no sabía cómo calmarme, estaba muy emocionada antes de entrar”, le partió comentando a Chilevisión Noticias.

“Mi entrenador me decía que tuviera calma y que era un partido más, que no pensara tanto. Me empiezo a calmar, cuando entré sentí a mis hijos llamando y después vi a mi marido llamándome. Mi cabeza no pensaba muchas cosas, todo era muy emocionante con la gente que gritaba”, continuó.

“Hay que luchar”

Con respecto al partido que la dejó fuera de la carrera, Tania comentó que “sé que ella jugó a aguantarme para alargar el tiempo y que me cansara, esa fue la idea. Cuando pudo me mató, ese es su juego. Hoy mi ataque no salió mucho”

“Ella es muy buena jugadora, muy calmada, en ningún momento salió de su línea, en ningún momento. Yo dije que iba a ser difícil, pero lamentablemente, quise cambiar mi juego para atacar y no resultó. Independiente del resultado, estoy muy feliz de poder estar en la mesa número 1. Jugar es una experiencia única. Cuando uno pierde la gente sigue aplaudiéndome, eso no tiene precio. Estoy muy agradecida”, confesó..

Al ser consultada si es que tiene en mente presentarse en los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en Los Angeles 2028, Tania señaló que “uno no puede prometer eso, pero yo voy a jugar hasta que me permita el cuerpo, siempre lo digo. Hay que luchar. Si no voy a jugar a un alto nivel, voy a jugar Master, pero siempre voy a estar jugando porque eso me da felicidad. Me hace fuerte, hice amigos, esto es lo que elegí para mi vida”.

Finalmente, Tania Zeng le envió un mensaje a todas las personas que estaban expectantes a su desempeño. “Estoy orgullosa, perdón por no lograr ganarlo, pero estoy muy orgullosa de representar a Chile y ser chilena”, cerró.