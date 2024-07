El desahogo de Macarena Pérez tras hacer historia con su quinto puesto y diploma en París 2024: “Di lo mejor de mí”

Ya lo había prometido este martes Macarena Pérez en Francia, cuando tras clasificar a la ronda final olímpica de la competencia de ciclismo BMX Freestyle aseguró que aún quedaban trucos por ver de cara a la definición, algo que si bien no pudo concretar del todo hoy no empañó su gran actuación en la disciplina, donde se convirtió en la mejor representante del Team Chile al finalizar quinta y obtener un diploma.

Una tremenda presentación de la ciclista nacional, que en sus dos pasadas por el circuito de acrobacias alcanzó puntajes de 83.80 y 84.55, este último registro el que la elevó entre las cinco mejores especialistas del orbe olímpico. Un logro que la chilena celebró, y que lo acompañó junto a las decenas de hinchas nacionales que la apoyaron en la competencia.

Histórico puesto de Pérez en los JJOO

“Se vivió a fondo, lo disfruté, di lo mejor de mí”, resumió Pérez, quien sinceró que su actuación en la cita de los cinco anillos “fue mejor de lo que esperaba”.

“Tenía un par de cositas que quise hacer, pero ah, lo único que puedo decir”, agregó la nacional, quien supuso que con esos trucos su ya histórica actuación en París 2024 pudo haberle deparado un mejor resultado.

“Nada, estuve muy cerca de hacerlo, me faltó la confianza, faltó un poquito más de entrenamiento a esos trucos, pero estuvo la intención y me fue bien sin esos trucos de todas maneras, así es que me voy súper feliz”, puntualizó la pedalera chilena, quien se emocionó al recibir el apoyo de los chilenos que llegaron hasta la capital francesa para apoyarla.

“El cariño de la gente se sintió súper fuerte. La verdad es que estoy muy agradecida de eso y por todo lo que me han entregado (los hinchas), por creer en mí, por (...) no sé, ay (se emociona). Por todo esto, por toda esta locura que no ha sido nada fácil, porque hemos tenido muchos altos y bajos, y siempre están todos ahí apoyándome”, finalizó.

Cabe señalar que la competencia finalmente fue ganada por la china Yawen Deng, quien alcanzó los 92.60 puntos por su mejor pasada en el circuito; segunda, fue la estadounidense Perris Benegas, con 90.70; y tercera, la australiana Natalya Diehm, con 88.80.