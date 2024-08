“Difícilmente han convivido con la crítica”: Valdivia sinceró el motivo que impide el regreso de Bravo al fútbol chileno

Jorge Valdivia profundizó en los motivos que harían casi imposible el retorno de Claudio Bravo al fútbol chileno, a pesar que el arquero de 41 años aún sigue en la búsqueda de un nuevo equipo para afrontar de forma competitiva el ocaso de su exitosa carrera profesional.

PUBLICIDAD

Desde su salida de Betis, en España, y su participación en el seleccionado nacional que fue eliminado en primera ronda de la Copa América de Estados Unidos 2024, el nombre del portero formado en Colo Colo ha sonado fuerte en los mercados de la MLS, Medio Oriente e incluso un posible retorno a Manchester City, aunque en este último club como parte del staff técnico de Pep Guardiola.

La decisión de Claudio Bravo

Y fue precisamente este punto el que tocó el Mago en el programa “Los tenores”, de radio ADN, donde salió al paso del tema de los retornos al fútbol local de seleccionados integrantes de la Generación Dorada, como Arturo Vidal, Mauricio Isla y el más reciente, Charles Aránguiz. Todos ellos, menos Bravo, quien siempre se ha manifestado distante respecto de dicha opción.

Cuando se hablaba de los retornos de los dorados, lo planteamos aquí en la mesa, lo discutimos amplio, de los respetos y la tolerancia o la paciencia que iban a tener estos jugadores — Jorge Valdivia

Una decisión que para Valdivia tiene su origen en el “mal trato” que han recibido varios de esos futbolistas nacionales en el entorno del torneo chileno.

“Cuando se hablaba de los retornos de los dorados (Generación Dorada), lo planteamos aquí en la mesa, lo discutimos amplio, de los respetos y la tolerancia o la paciencia que iban a tener estos jugadores, que difícilmente han convivido con la crítica acá en el medio nacional”, apuntó Valdivia.

“Porque es distinto venir a jugar por la selección, un par de partidos en momentos maravillosos de la selección, y en otros que no tanto, pero siempre han sido jugadores dado la cara, que han jugado, que no se esconden y que siempre marcan diferencia por sobre el resto”, señaló.

“Y la gran pregunta era esa. ¿Cómo iba a ser la recepción? No solamente de la gente, sino del medio en general. Y no hablo de críticas, crítica futbolística, porque eso es parte de la profesión”, explicó el actual comentarista deportivo, quien apuntó que tal dilema es el que mantiene a Bravo alejado de cualquier intento de retorno al fútbol local.

PUBLICIDAD

Jorge Valdivia. Fuente: Captura de pantalla radio ADN.

“Y bueno, Claudio Bravo en su minuto algo señaló respecto a eso. Que difícilmente él vendría a jugar a Chile, justamente para no pasar por lo que él estaba viendo que algunos jugadores retornados estaban pasando”, dijo.

“Entonces, yo siento que el respeto tiene que ser no solamente con estos jugadores, por lo que le han dado a la selección o por lo que hicieron con la selección, sino que tiene que ser generalizado. Pero difícilmente podemos aspirar a eso porque hay mucha rivalidad, y muerte de hinchas, dependiendo de las camisetas. Pero no pasa solamente en Chile, y no quiero naturalizarlo, pero sería lo ideal, pero es algo que difícilmente podemos tener en Chile”, concluyó.