Lucas Nervi se convierte en viral de redes sociales por su alocada celebración a presea de oro ganada por Francisca Crovetto

Fue uno de los millones de chilenos que en horas de esta mañana desató sus emociones gracias al histórico oro conseguido por Francisca Crovetto en la competencia de tiro skeet. Lucas Nervi, quien desde las tribunas alentó cada uno de los aciertos a los platos de la chilena, quien en un infartante “shoot-off” se impuso a la británica Amber Jo Rutter en Châteaurou.

PUBLICIDAD

Una medalla anhelada por todo un país, que luego de dos décadas del inolvidable doble oro de los tenistas Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004, conmovió no sólo por el triunfo de Crovetto, sino que por el fanatismo de su fans número uno en París 2024.

El viral festejo de Nervi por el oro de Crovetto

Y es que la relación de amistad que por años han cimentado la tiradora y el campeón panamericano en el lanzamiento del disco, quedó de manifiesto ante los ojos de millones de espectadores, quienes disfrutaron con la emoción, llanto y sufrimiento que que evidenció Nervi en cada disparo de Crovetto.

Una amistad que en 2023 se puso a prueba, cuando tras obtener el oro en los Panamericanos de Santiago el lanzador del disco debió teñirse el pelo de rosado debido a una apuesta que hizo con Francisca y otros medallistas dorados de la delegación chilena en dichos juegos.

“Va a salir ese video, voy con pelo rosado. No saben el paro cardiaco que me dio viendo a la Fran. Todos mis compañeros me dieron sus granos de arena. Es una apuesta y lo voy a cumplir”, señaló en la ocasión Nervi, quien bien podría obtener su revancha con algún teñido especial de Crovetto luego de alcanzar la primera presea dorada de unos Juegos Olímpicos para una deportista femenina de nuestro país.

La reacción de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar, y tanto el registro del teñido de Nervi, como sus alocados festejos fueron apuntados como el ejemplo a seguir a la hora de darle un apoyo sincero a los deportistas nacionales que compiten en estos JJ.OO. París 2024.

“Lucas Nervi alentando a la Francisca Crovetto me da mil años de vida. ¡Tremendos!”; “¡Aguante la amistad! La reacción de Lucas Nervi cuando Francisca Crovetto ganó el oro #Paris2024″; “Quiero un amigo que te celebre como Lucas Nervi”; o “Lucas Nervi representando a todo Chile en el oro olímpico de Francisca Crovetto”, que convirtieron rápidamente el momento olímpico de Crovetto y Nervi como una de las tendencias más mencionadas este domingo en redes sociales.