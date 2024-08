Gonzalo Jara alista su partido de despedida revelando las buenas y malas experiencias de su carrera: “Me hubiese gustado ganar más cosas con la U”

Mientras alista los preparativos para disputar su partido de despedida del fútbol profesional, el próximo 12 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, Gonzalo Jara disfruta de su nuevo rol como comentarista deportivo y el gran tiempo que ha ganado para compartir con sus hijos.

Entremedio, conversaciones varias con diversos medios de comunicación, en los que aparte de promocionar su adiós del balompié profesional ha sacado del ropero algunos de sus mejores y peores episodios en su dilatada y exitosa carrera deportiva.

Desde la inolvidable frase “siempre pasa algo, Jara” hasta sus polémicas con el uruguayo Edinson Cavani, en la Copa América de 2015; o el argentino Diego Buonanotte en un clásico universitario, el defensor hizo un repaso en lun.com de los capítulos que en los próximos años más de algún hincha le recordará.

“Siempre pasa algo, Jara”

El futbolista confiesa que, contrario a lo que los fanáticos del balompié suponen, esta frase no nació con su entrenador en la selección, Marcelo Bielsa, sino que es marca registrada de Arturo Salah, quien lo dirigió en sus inicios en Huachipato.

“Yo era bien regalón de Arturo Salah. Él me consideraba bastante, pero también nos aconsejaba y retaba, obvio. Él siempre te decía que en vez de comprarme un auto, pensara en la familia, en casarme, en ese tipo de cosas. Aprendí mucho cuando estuvimos en Huachipato”, contó.

Nada de escupitajos ni “camillero” de entrenadores

En su trayectoria, prosigue Jara, se la ha apuntado en algunas polémicas de las que precisa no tener mucho que ver.

“No son tantas. Muchos se acuerdan del incidente con Edinson Cavani, pero es algo que pasó en un partido de fútbol. No es algo que me avergüence. De algunas no me acuerdo”, indica.

“Nunca fue mi intención hacer eso (escupir al argentino Diego Buonanotte en un clásico entre la U y la UC). De hecho, la imagen distorsiona todo, pero no fue así. Hablé con Diego en su momento y le di las excusas del caso”, contó Jara, quien se desmarca al momento de recordar la abrupta renuncia de Marcelo Barticciotto de la banca de Colo Colo cuando él daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

“Esa fue una información errada. En un momento dijeron que Miguel Riffo, el Kalule Meléndez y Arturo Sanhueza estaban contra Barticciotto. Y como yo era amigo de ellos se me vinculó. Pero camillero nunca. Veníamos de ser campeones. Era un pendejo en esa época”, aclaró.

Anécdotas de selección

En su paso de décadas por la selección nacional, donde fue el primer jugador expulsado por tomar el balón con la mano, en el Mundial Sub 20 de Países Bajos en 2005; y uno de los más estables integrantes del equipo que formó Bielsa para las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica en 2010, Jara prefiere tomarse con humor algunos episodios en la Roja.

“Una más, jajajá. Justo se implementó (en el Mundial Sub 20 de 2005) la regla de que el jugador que tomaba con la mano cuando no estuviera en juego le mostraban amarilla. Yo ya tenía una por tirar el balón lejos y después tomo la pelota con la mano. No me acordé y cuando ya la tenía en la mano me di cuenta de que la había cag***”, dijo.

“Todos los días nos pesaban y yo llegué con un kilo y medio de más. Me preguntó (Bielsa) si estaba bien y le dije que sí. Después se enteró de que había subido de peso y me dijo: ‘Estuvo bueno el desayuno, Jarita, que subió casi dos kilos’. Me mandaron a correr varias vueltas las canchas de Juan Pinto Durán”, agregó.

“En ese Mundial (2014) con Brasil a mí se me fue el último penal, pero nadie se acuerda de eso. Todos recuerdan el palo de (Mauricio) Pinilla. Fue una jornada triste, pero hicimos un buen Mundial, creo yo”, reveló.

“(Los premios de la selección, acordados con la ANFP) se negociaban antes y había un acuerdo. Ahora no sé si están en la bancarrota, pero nosotros cobramos lo que se había pactado”, explicó.

“Me hubiese gustado ganar más cosas con la U. Igual fuimos campeones y creo que fue la última copa que levantó la U. Se crearon muchas expectativas. Y algo que me dio lata en una cancha, al verlo nuevamente, fue el codazo en la final de la Copa Confederaciones contra Timo Werner. Fue escandaloso. No sé porqué no me expulsaron”, finalizó.