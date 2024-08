Alberto Abarza sigue acumulando medallas: el nadador se quedó con el bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024

Una felicidad a nuestro país entregó el nadador paralímpico, Alberto Abarza, quien logró una nueva medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024. El atleta de 39 años se quedó con la tercera posición en la competencia masculina de 50 metros espalda S2.

El primer lugar se lo llevó el brasileño Gabriel Araújo, quien completó el circuito en 50.93 segundos, muy por delante de la segunda posición que ganó el ruso, Vladimir Danilenko, con 57.54, mientras que Alberto llegó al tercer lugar con un tiempo de 58.12 segundos.

Esta es la segunda medalla de bronce que el nadador se anota en estos Juegos Paralímpicos tras su hazaña en la final de natación masculina de 100 metros espalda S2. Esta competencia se realizó el pasado jueves 29 de agosto, cuyo podio lo compartió con los mismos contendores, y en las mismas posiciones.

Alberto Abarza le toca competir en su última participación en estos Juegos Paralímpicos, el cual se realizará el próximo lunes 2 de septiembre, en la categoría de natación masculina de 200 metros espalda S2.

“Una medalla nunca me va a definir como deportista”

El nadador lleva una exitosa carrera en su disciplina con un espectacular desempeño en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en donde ganó dos medallas de plata y una de oro. Llegando a un total de cinco medallas paralímpicas para Abarza.

A pesar de estos importantes hitos, Alberto Abarza tiene una interesante visión sobre estos logros. “Una medalla nunca me va a definir como deportista, así sume alguna más o si nunca hubiese tenido una. Esto para mí es deporte”, declaró anteriormente.

“Lo dije cuando fui a Río, a mis primeros Juegos: iba contento con ser 25º del mundo y me fui de Brasil siendo octavo del mundo. Después, en Tokio, con un oro y dos medallas de plata, seguí pensando lo mismo. Una presea ni la cantidad de ellas jamás me va a definir”, agregó.

“Vibro con todos mis compañeros y siento que hay deportistas mejores que yo, sin duda, y no han tenido una medalla, como mis compañeras de natación, que me alegran por sus resultados a corta edad y me entusiasman con lo que viene a futuro (...) Hay otras cosas que te ponen presión en la vida… Tengo dos hijas y por ahí está lo más importante”, cerró.