Pablo Milad asegura que la ANFP no intervino para que un barrista de la U implicado en crimen de hincha de Colo Colo pudiera ingresar a los estadios

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que el ente rector del fútbol profesional chileno no intercedió en favor del barrista de Universidad de Chile que fue denunciado en un reportaje televisivo de haber estado involucrado en la muerte de un hincha de Colo Colo tras el primer Superclásico disputado este año, y de pertenecer a una organización criminal dedicada a los robos, tráfico de drogas y asesinatos.

Fue en un reportaje de Canal 13 donde se presentó el caso de Maykool “Eron” Muñoz Castro, líder de una facción de la barra de Los de Abajo, que a pesar de tener prohibición de ingresar a los estadios por agredir a un guardia de seguridad y Carabineros durante un partido amistoso entre Coquimbo Unido y la U, finalmente logró revertir la restricción gracias a la intervención de la ANFP y el cuadro universitario.

La defensa de Pablo Milad a la ANFP

Eso, según la investigación del noticiario del canal privado, y que este lunes fue negada tanto por la U como el ente rector del fútbol nacional. Algo que ratificó posteriormente Milad al ser abordado en el aeropuerto de Santiago por un reportero de la estación televisiva.

“Bueno, nosotros no somos la fiscalía. Nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios. Que es el artículo 101, por tribunales; y el 102, por derecho de admisión, denunciado por Carabineros, por el jefe de seguridad, y el organizador del evento”, indicó el dirigente.

“Nosotros no tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no lo es. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos, a través del Registro Nacional de Hinchas, de poder delimitar el ingreso a estas personas que ocasionan mal”, agregó el mandamás de la ANFP, quien aseguró que “eso no tiene que ver con el fútbol”.

“El día 30 de enero de 2024, este señor Maykool, no me acuerdo el apellido, tuvo una denuncia a través de Carabineros por una presunta agresión a un guardia de seguridad, ¿cierto? Después de eso fue incorporado e investigado por la Fiscalía. El Juzgado de Garantía lo dejó sin efecto, o sea, no hubo ningún procedimiento judicial con él”, se defendió.

“Lo otro que pasó es que fue incorporado en el artículo 102, de derecho de admisión, y la misma persona solicitó que lo sacaran. Lo que tenemos que hacer, y se hace normalmente con todos, es primero verificar quién hizo la denuncia al 102, que se hizo, se comunicó directamente con Coquimbo, porque era organizador de este amistoso, y él dijo que ellos no habían hecho la denuncia”, puntualizó.

En esa línea, el dirigente explicó que en su momento “también se preguntó al jefe de seguridad, a la empresa del evento que realizó el partido, y ninguno había realizado la denuncia para el derecho de admisión”.

Pablo Milad.

“Se solicitaron los documentos legales del proceso que se hizo con esta persona y posteriormente, con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión y ellos dijeron que no tenían ninguna denuncia ni ninguna prohibición de ingreso a los estadios”, prosiguió.

“Estadio Seguro y Carabineros fueron los que dieron el vamos, esta persona presentó todos los papeles que no tenía ningún antecedente correspondiente al hecho que fue denunciado a la Fiscalía y también al Juzgado de Garantía que lo absolvieron completamente”, finalizó.