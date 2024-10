Mauricio Israel se fue con todo contra Pablo Milad: calificó su gestión como “paupérrima”

Con todo se fue el comentarista deportivo Mauricio Israel contra el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, tras asegurar que no se ha hecho “nada” luego que una psicóloga del fútbol formativo interpusiera una denuncia contra su jefa, todo en el marco de la denominada Ley Karin.

“En la ANFP no han hecho absolutamente nada respecto a la denuncia interpuesta por Azize Hadwa, psicóloga del fútbol formativo, contra su jefa Verónica Latuf, por importantes maltratos ligados a Ley Karin”, indicó Mauricio Israel en el programa “Círculo central” de TV+.

A lo anterior, se preguntó si “¿vamos a repetir lo mismo que ocurrió en Cobreloa?”, aludiendo al manejo que tuvo la ANFP tras los presuntos casos de abusos sexuales que habrían cometido jugadores del área del fútbol formativo de ese club.

Luego, apuntó directamente a Pablo Milad y su gestión, indicando que “vas a ser recordado como uno de los peores gestores del fútbol chileno y además insinúas que vas a repostular. ¡No más, Pablo, renuncia!”.

Todo esto se suma a las protestas que se han realizado en varios lugares del país, y especialmente en las afueras de la sede de la ANFP en Quilín, por los cambios que se realizaron al fútbol formativo, donde se eliminaron las categorías Sub-13 y Sub-15, además de dejar las competencias de la Sub-14 y la Sub-16 solo a nivel regional y no a nivel nacional.

“Gestión paupérrima”

Con todos estos antecedentes, Mauricio Israel agregó, hablando directamente a Pablo Milad que “has tenido una gestión paupérrima, que sumió a la ANFP en las deudas, tú mismo reconoces que debiste realizar ajustes por esto. De verdad, Pablo Milad, es imperdonable que debieras desarmar como lo hiciste con la gerencia de Finanzas, sin mayores explicaciones”.

“Dices que sólo recibes un sueldo de la Federación, que lo paga la Conmebol, por qué no dejas de mentir y no dices que recibes plata como tercer vicepresidente, por comisión de Conmebol y UEFA, y por otras comisiones donde está la ANFP”, cerró diciendo Israel sobre el presidente de la ANFP.

Desde la ANFP en tanto, señalaron que en este caso no aplica la Ley Karin, debido a que las personas implicadas prestan servicios profesionales y no están contratadas por ellos. No obstante, hay una investigación que se está realizando según los protocolos establecidos, de manera reservada.