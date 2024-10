“El técnico tiene sus propios gustos...”: Diego Rivarola y Jorge Valdivia tienen fuerte encontrón por exclusión de Arturo Vidal de La Roja

La ausencia del “King” Arturo Vidal de las más recientes nóminas de la Selección Chilena al mando del DT Ricardo Gareca, y la crítica que hizo el propio futbolista a las decisiones del técnico de cara a los próximos partidos de las Clasificatorias al Mundial 2026, fueron motivo de un alto debate -que terminó en un encontrón- entre los exfutbolistas Diego Rivarola y Jorge Valdivia en televisión.

PUBLICIDAD

En concreto, en el espacio F90 de ESPN, el panel donde se encontraba Rivarola y Valdivia, comentaron los dichos de Vidal, quien arremetió contra Gareca por no considerar en las nóminas a los históricos jugadores de la denominada Generación Dorada, como el propio Vidal, Charles Aránguiz, Mauricio Isla, Gary Medel y otros.

En ese sentido, Rivarola defendió que más allá de lo que pueden opinar los expertos, también cuenta el gusto del técnico, a quien puede no gustarle la forma de juego o la personalidad de algunos jugadores como Vidal y otros.

“Convengamos que el técnico tiene sus propios gustos y su propia opinión. Y como acá incluso podemos tener distintas opiniones, es válido que para el técnico, a lo mejor, no haya sido un jugador que él creía que necesitaba”, indicó el exfutbolista de La U.

Frente a frente de Rivarola y Valdivia

Y eso fue lo que aparentemente molestó a Jorge Valdivia, quien saltó para señalarle que “¿Vidal es un jugador que no lo necesitas? ¿Tú estás diciendo que es un jugador que no lo necesita Gareca?”.

Ante esta interpelación directa, el argentino Rivarola le contestó: “Eso es pensamiento tuyo, incluso puede ser mío”, instante en el que fue interrumpido nuevamente por Valdivia, quien le señaló que “no necesito ser Gareca para decirle ‘profe, usted necesita a Arturo’”.

Ahí fue cuando Rivarola fue más allá y le dijo sin filtro a Valdivia que “por eso vos estás sentado acá y Gareca está ahí. Él es el técnico”.

“Está bien. Gareca puede decir: Ben Brereton no me interesa, pero necesitas tener a Vidal”, aseguró sin retroceder Jorge Valdivia, lamentando que Vidal no esté presente en la nómina de Gareca para los partidos ante Brasil y Colombia de octubre.